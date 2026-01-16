Es tendencia:
Ni Hernández ni Cuello: Boca mueve fichas por un nuevo refuerzo tras solucionar la llegada de Marino Hinestroza

Con el colombiano acordado de manera total, el Xeneize sigue buscando refuerzos en el mercado de pases y va por Maher Carrizo. Los detalles.

Por Lautaro Tiburzio

Marino Hinestroza viajará a Buenos Aires en las próximas horas para ser nuevo jugador de Boca.
Días atrás, parecía que la novela de Marino Hinestroza y su pase a Boca había llegado a su fin. Sin embargo, en las últimas horas surgieron nuevas complicaciones y su traspaso volvió a tambalearse, hasta este viernes en el que se finiquitó el acuerdo de manera positiva.

Boca y Atlético Nacional resolvieron las diferencias y en los próximos días, Marino Hinestroza viajará desde Colombia a Argentina para sumarse al equipo de Claudio Úbeda. Solucionada la cuestión del primer refuerzo xeneize, en las oficinas de Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado trabajan en lo que se viene, y buscarán cerrar más caras nuevas en el corto plazo.

Es que, si bien BOLAVIP adelantó hace escasos días que el próximo paso para Boca era cerrar a Gastón Hernández y Alexis Cuello como refuerzos, las complicaciones financieras de San Lorenzo dilatan la cuestión, y es por ello que en la Ribera ya empezaron a mover fichas por otro atacante que podría sumarse a las filas del azul y oro. Este no es otro que Maher Carrizo.

El delantero de Vélez, que recientemente rechazó a River pese al acuerdo entre los dos clubes, recibió un sondeo de parte de Boca recientemente y no se descarta un acercamiento formal en las jornadas venideras. De momento, el Xeneize realizó una consulta en off para conocer las condiciones de su posible pase y su potencial contrato, aunque todavía no existen cuestiones concretas.

El vínculo entre las dirigencias de Vélez y Boca no es bueno, por lo que este factor podría dificultar el deseo xeneize de contar con Maher Carrizo. Además, su cláusula de rescisión es de 16 millones de euros, pero por un precio acorde puede darse el acuerdo entre las partes. El jugador, que si bien prefiere recalar en la Ribera antes que en Núñez, prioriza una venta al exterior.

Maher Carrizo, delantero de Vélez.

Maher Carrizo, delantero de Vélez.

Pese a estas cuestiones, Boca ya depositó su interés en Maher y podría haber novedades sobre su pase en los próximos días. Por lo pronto, solucionada la llegada de Marino Hinestroza, Carrizo parece correr con fuerza para ser el segundo refuerzo xeneize, por encima de Gastón Hernández y Alexis Cuello.

Boca resolvió la negociación con Atlético Nacional por Marino Hinestroza: los detalles

Cómo se resolvió la operación de Marino Hinestroza

Después de varias idas y vueltas, este mismo medio confirmó que todo quedó solucionado, y el que salió favorecido fue el Xeneize, ya que además de los 5 millones de dólares por el 80% del pase, convenció a los colombianos de que el porcentaje restante sea por una plusvalía de cara a una futura venta.

Cabe destacar que la dirigencia de Boca se hará cargo de distintos puntos que se acordaron en el contrato, como es el mecanismo de solidaridad, algo de lo que habitualmente se responsabilizan los clubes vendedores. Ahora, solamente resta que el caleño de 23 años viaje con rumbo al barrio porteño de La Boca.

La oferta de River por Maher Carrizo que Vélez aceptó

A pesar de que en su vínculo actual posee una cláusula de rescisión de 16 millones de dólares, bien informó este medio anteriormente que hubo un acercamiento entre los clubes por un monto menor. Es que, hace apenas unos días, River ofertó 6 millones de dólares por el 50% del pase y en Vélez vieron con buenos ojos la cifra, que debía ser levemente modificada para sellarla.

Cabe destacar que este monto era el neto que recibiría el Fortín por el pase, que en el total escalaba a casi 9 millones por la mitad de la ficha. Pese a que el acuerdo entre los clubes era total, Carrizo rechazó sumarse a River ante el deseo de ser vendido a Europa. En el medio, se asoma un interés desde el Feyenoord de Países Bajos por el delantero.

Los números de Maher Carrizo en Vélez

El habilidoso y prometedor extremo de apenas 19 años deslumbró en la Primera de Vélez desde sus comienzos como profesional. Hizo su estreno en el año 2024 y en 2025 se terminó de afianzar. El oriundo de Santiago del Estero acumula 51 partidos oficiales con la camiseta del Fortín, entre los que consiguió convertir 11 goles y brindó 3 asistencias, además de conquistar 2 títulos.

En síntesis

  • Marino Hinestroza viajará desde Colombia para sumarse al equipo de Claudio Úbeda en Boca.
  • Maher Carrizo recibió un sondeo de Boca tras rechazar una oferta formal de River.
  • Gastón Hernández y Alexis Cuello sufren demoras por la situación financiera de San Lorenzo.
