En Ajax adelantaron que Maher Carrizo jugará en el equipo Sub 23: “Tiene que aclimatarse”

Ajax dio este martes la bienvenida oficial a Maher Carrizo, delantero de 19 años que pasó del interés que tanto River como Boca mostraron en él este mercado de pases para cumplir con su objetivo de dar el salto al fútbol europeo, vinculándose a un equipo de enorme tradición.

Tras el acuerdo que el club neerlandés alcanzó con Vélez para su fichaje a cambio de 7 millones de dólares por la mitad del pase, con opción para adquirir otro cuarenta por ciento por 6 millones más, el futbolista recibió el dorsal número 7 y conoció tanto las instalaciones del club como del estadio.

El mismo día en que Maher Carrizo recibió la bienvenida oficial con su nuevo equipo llegaron las primeras pistas sobre su futuro inmediato y la situación dentro del plantel. Fue el director deportivo Marijn Beuker quien tras elogiar sus características dio el aviso de que el ex Vélez podría sumar sus primeros minutos fuera del primer equipo.

“En el próximo periodo, Maher tendrá el espacio necesario para aclimatarse al nivel y a su nuevo entorno. Tendrá minutos con el Ajax Sub 23, pero también tendrá oportunidades con el primer equipo, donde podrá seguir desarrollándose como suplente”, manifestó el directivo.

Elogios para Maher

Más allá de no dar demasiado lugar a la ilusión del jugador de ganarse rápido un puesto en el equipo que conduce Jordi Cruyff, Beuker fue muy elogioso de las cualidades de Maher Carrizo al explicar los motivos que los llevaron a inclinarse por su fichaje.

“Es un jugador joven con un potencial enorme. Se le puede caracterizar como un extremo derecho al que le gusta encarar al rival, recortar hacia dentro y crear peligro constantemente con regates, disparos y centros”, comenzó diciendo el director deportivo de Ajax.

Y continuó: “Con su carácter y energía, también aporta un valor añadido a la plantilla. Durante este mercado de fichajes de invierno, nuestra prioridad fue reforzar el equipo a corto plazo en varias posiciones, sin dejar de construir el futuro”.

