La reacción de los hinchas de Ajax al debut absoluto de Maher Carrizo: “Demasiado tarde”

Maher Carrizo hizo este domingo su debut absoluto con la camiseta de Ajax, en el partido correspondiente a la jornada 25 de la Eredivisie que terminó con igualdad sin goles ante PEC Zwolle y dejó al equipo en la tercera posición pero con una diferencia de 21 puntos respecto al líder PSV.

El extremo argentino que llegó procedente de Vélez ya había sido convocado para el duelo de la pasada fecha ante NEC Nijmegen, pero se quedó relegado en el banco de suplentes. Hoy, pese a que la estadística marcará la fecha como la de su estreno, volvió a quedarse con ganas de acción debido a que su ingreso tuvo lugar cuando solo faltaba un minuto para que se cumpliera el tiempo de juego reglamentario.

Los primeros comentarios de los hinchas sobre el debut de Maher Carrizo dejaron en evidencia que también un importante número de ellos tenía expectativas de poder verlo más tiempo en acción, especialmente por la frescura que podría dar a un equipo que ha tenido una campaña muy irregular.

“Solo por unos minutos”, comentó uno de ellos al anuncio que hizo Ajax del debut del argentino. “Durante 4 minutos, qué idiotez”, se quejó otro. “Debería haberlo hecho en lugar de Berghuis”, reclamó otro en relación a otro cambio que tuvo lugar cuando todavía quedaban 30 minutos de juego por delante. “Demasiado tarde”, señaló uno más.

En Ajax ya habían avisado que llevarían de a poco a Maher

Durante su presentación oficial con el equipo, en Ajax ya habían dejado claro que iban a llevar de a poco a Maher Carrizo, pintando un panorama no demasiado alentador para sus primeras semanas en el club. “En el próximo periodo, Maher tendrá el espacio necesario para aclimatarse al nivel y a su nuevo entorno”, había expresado el director deportivo Marijn Beuker.

Quien además avisó: “Tendrá minutos con el Ajax Sub 23, pero también tendrá oportunidades con el primer equipo, donde podrá seguir desarrollándose como suplente“.

Data clave

Maher Carrizo realizó su debut oficial con el Ajax este domingo en la Eredivisie .

realizó su debut oficial con el este domingo en la . El encuentro ante PEC Zwolle finalizó 0-0 y dejó al equipo en tercera posición.

finalizó y dejó al equipo en tercera posición. El extremo argentino ingresó al campo cuando solo faltaba un minuto de tiempo reglamentario.

