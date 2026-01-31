Ni Boca ni River: Vélez vendió a Maher Carrizo y seguirá su carrera en Europa

Maher Carrizo finalmente cumplirá con el objetivo que lo hizo desestimar la posibilidad de reforzar al River de Marcelo Gallardo cuando las negociaciones del club con Vélez estaban muy encaminadas y que prácticamente hicieron que Boca se bajara de una avanzada similar antes de intentarlo. Con 19 años, dará el salto al fútbol europeo.

El delantero que se había bajado de la convocatoria de Guillermo Barros Schelotto para la primera fecha del Torneo Apertura ante Instituto por estar muy cerca de cerrar su arribo al Midtjylland de Dinamarca, pero que jugó todo el segundo tiempo por la segunda jornada ante Talleres caída esa negociación, finalmente reforzará al Ajax de los Países Bajos.

Según confirmó en X el periodista Germán García Grova, Vélez aceptó vender el cincuenta por ciento de la ficha del jugador en 7 millones de dólares y Ajax aceptó firmar la opción para adquirir otro cuarenta por ciento en 6 millones. Una vez que Maher Carrizo arribe a los Países Bajos, previa revisión médica, firmará un contrato por los próximos cinco años.

Al momento de resolverse la operación, el delantero estaba concentrado en la Villa Olímpica de cara al duelo de este sábado ante Independiente, por la tercera fecha del Apertura de la Copa de la Liga, algo que aprovechó para cenar con sus compañeros y luego despedirse.

El equipo que conduce Jordi Cruyff ha tenido dificultades a lo largo de la presente temporada y se encuentra en la tercera posición de la Eredivisie, a dos puntos de Feyenoord que es escolta pero a 16 de distancia del líder PSV. Tampoco ha sido buena su producción a nivel continental, pues finalizó la fase de liga de la Champions League en el puesto 32, con apenas 6 puntos en 8 partidos, quedándose ya fuera de competencia.

Maher Carrizo jugará en el Ajax. (Getty).

Así las cosas, el delantero que se despediría de Vélez en las próximas horas deberá esperar cuanto menos hasta la próxima temporada para disputar competiciones internacionales en Europa y dejará en Liniers la posibilidad de extender el mercado hasta marzo para buscarle un reemplazante.

Los números que deja Maher Carrizo en Vélez

Desde su debut en la Primera División de Vélez, el 6 de agosto de 2024 ante San Lorenzo por Copa Argentina, encuentro en el que también convirtió su primer gol, Maher Carrizo disputó un total de 52 partidos oficiales con el club de Liniers, en los que aportó 11 goles y entregó 3 asistencias.

En ese año de presentación, el delantero se dio el gusto de celebrar tres títulos con El Fortín: Primera División, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional. El año pasado, tuvo un destacado promedio goleador en Copa Libertadores, aportando 5 goles en 10 encuentros y fueron sus buenos rendimientos lo que le hicieron un lugar en la Selección Argentina que bajo la conducción de Diego Placente disputó el último Mundial Sub 20 en Chile, quedándose con el subcampeonato.

