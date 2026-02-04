La emoción de Maher Carrizo por la sorpresa de Lisandro Martínez en su llegada al Ajax

El Ajax fue la primera parada de Lisandro Martínez en su salto a Europa. A mediados del 2019 dejó Defensa y Justicia para sumarse al plantel que por entonces comandaba Erik ten Hag. En total, hasta 2022, Licha jugó 120 partidos, marcó 6 goles y ganó 4 títulos (dos ediciones de la Eredivisie, una Supercopa Johan Cruff y una Copa de Países Bajos).

Esas cifras, aunque hoy está afianzado en el Manchester United, lo ubicaron como un referente del equipo de la ciudad de Ámsterdam. Por eso, el club le pidió que hiciera un video dedicándole unas palabras a Maher Carrizo, el ex futbolista de Vélez Sarsfield que en las últimas horas se convirtió en nuevo refuerzo de los Godenzonen.

”Hola, Maher, ¿Cómo estás? Felicitaciones por este gran paso en tu carrera. Sin dudas de que esto va a ser un antes y un después. Para mí, como siempre digo, el Ajax es una escuela de fútbol y te va a dar las herramientas para que vos te puedas desarrollar tanto como futbolista como persona. Eso es muy importante”, expresó El Carnicero, como le suelen decir en la actualidad en el Old Trafford.

Para cerrar, Lisandro Martínez expresó su alegría por ver a un compatriota defendiendo la camiseta que él lució durante 3 temporadas: ”Me pone muy feliz de que haya otro argentino en el Ajax. Te deseo lo mejor, disfrutalo y sé feliz. Un abrazo grande”.

Al respecto, Maher Carrizo reaccionó y compartió sus sensaciones por el mensaje que le dedicó el campeón de mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022: ‘‘Bueno, agradecerle a Lisandro. Me pone muy feliz ese mensaje. Me da la confianza para llegar de la mejor manera al club. Espero poder conocerlo pronto”.

Además, el santiagueño admitió que el gesto del ex Newell’s lo conmovió: ”Me emociona un poco, obvio. Es un gran jugador. Siempre hablo con mi hermano y mi familia que es muy futbolera. Me encanta como juega y como pega, así que me emociona mucho porque espera un mensaje. Así que gracias y espero conocerlo pronto”.

Ajax advirtió que Maher Carrizo, en principio, se sumará al equipo Sub 23

La idea del Ajax es que la adaptación de Maher Carrizo sea progresiva. Por eso, según contó Marijn Beuker, director deportivo del club neerlandés, el delantero jugará con el equipo juvenil: “En el próximo periodo, Maher tendrá el espacio necesario para aclimatarse al nivel y a su nuevo entorno. Tendrá minutos con el Ajax Sub 23, pero también tendrá oportunidades con el primer equipo, donde podrá seguir desarrollándose como suplente”.

