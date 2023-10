La vida de Raúl Cascini siempre estuvo ligada al fútbol. Una vez abandonó su carrera como profesional, donde cosechó éxitos inimaginables con Boca, “Mosquito” incursionó en el periodismo deportivo y fue fiel acompañante de Sebastián Vignolo como panelista en sus programas, hasta que Juan Román Riquelme lo convocó para ser parte del Consejo de Fútbol del Xeneize.

La relación entre el actual dirigente de Boca y el Pollo no terminó de la mejor manera, incluso con mensajes directos al aire por parte del conductor. El tiempo los alejó definitivamente y no fue hasta la última entrevista que brindó Cascini en el programa El Loco y El Cuerdo que el protagonista reveló detalles de una historia muy particular.

“Yo creo que algún día lo voy a hablar con él”, comenzó el exfutbolista de Boca sobre el altercado de público conocimiento que tuvo con el Pollo. Luego, reveló la advertencia que le hizo a Vignolo antes de despedirse del programa.

“Le digo: ‘Yo me voy a dedicar a otra cosa ahora. No me llamés para que yo te cuente cosas, porque estás equivocado. Yo no vivo así, no soy vigilante de nadie, eh. Llamame para ver cómo está la familia o para tomar un café, pero si vos me preguntás a quién compran, a quién venden, a quién pone el técnico… No, yo no eh. No estoy con vos en esta“, fue el claro mensaje que bajó Cascini en su nuevo rol como integrante del Consejo de Fútbol de Boca.

El llamado que terminó con la relación Cascini – Vignolo

Pese a las advertencias presentadas, el actual conductor de ESPN F90 se intentó comunicar en distintas oportunidades con Cascini. “Un día me empezó a llamar y le dije ‘no, mirá Pollo, si ya lo sabes. Ya te lo dije la otra vez…’. Ahí, un día no le contesté más el teléfono y se enojó”, reveló “Mosquito” en el programa que conducen Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler.

Encuesta ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? YA VOTARON 0 PERSONAS

Si bien el dirigente del Xeneize hizo su reaparición en televisión junto a Vignolo, se estima que hace más de tres años (cuando Riquelme asumió como vicepresidente de Boca) no mantienen relación y, tal como lo dijo Cascini, hoy prácticamente no se atienden el teléfono. Un final complejo para una dupla que dejó grandes momentos en televisión.

El palo de Vignolo para Cascini al aire

A fines de marzo de 2021, Mario Pergolini decidió renunciar como vicepresidente del Xeneize y en Brandsen 805 se vivieron días de mucha tensión. Aquella jornada, Vignolo lanzó un duro mensaje para la directiva de Boca y Raúl Cascini se vio salpicado por los dichos del conductor.

“Boca tiene todo para ser feliz, para disfrutar, están en el lugar donde querían estar, y saben por qué pongo a Cascini en esto, porque es el que más conozco. Estaba desesperado por estar donde está. Es más, me puso muy contento cuando él me dijo que iba a trabajar al fútbol de Boca, me puso muy contento, muy. Era un tipo que quería estar ahí“, soltó en un principio.

Luego, llegó el palazo. “Para nosotros había sido una ausencia importante porque era un tipo que al programa le daba. Me gustaba tenerlo de compañero. Después el problema era nuestro si creíamos que iba a seguir igual. El problema era nuestro. Ya eso es una cuestión humana. Uno sabe cómo es. Eso es educación. Vos sabes como sos, si vas a ser siempre igual, pero después está en la conducta y en la educación. Pero eso cada uno lo lleva como puede, o como quiere, o como le enseñaron”, concluyó.

Pensamientos opuestos, versiones cruzadas, mensajes al aire y nuevas aclaraciones, todos capítulos de una tensa novela que nadie imaginaba cuando se los veía juntos en un programa de televisión hablando de fútbol.