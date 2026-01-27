Es tendencia:
Boca Juniors

Pablo Mouche liquidó a Juan Román Riquelme: “No le hace bien a la gente de Boca”

El ex delantero no tuvo filtro y explicó qué cosas no le gustan de su ex compañeros que se desempeña como presidente del club.

Por Lautaro Toschi

Pablo Mouche
Pablo Mouche

Juan Román Riquelme tiene cada vez más detractores. Por su condición de ídolo, las críticas tardaron en llegar, pero luego de no conseguir logros deportivos y tomar decisiones polémicas en su gestión, son varias las personas del mundo Boca que se mostraron cada vez más desencantados con sus formas. En esta oportunidad, el que lo cuestionó duramente fue Pablo Mouche.

Pablo Mouche y Juan Román Riquelme fueron compañeros en Boca entre 2008 y 2012. El ex delantero lo conoce bien y por eso no dudó a la hora de apuntar contra él. Hace apenas unos días, el máximo mandatario del Xeneize dialogó con AZZ y lanzó una frase que trajo polémica: “Riquelme le jugó seis años con el contrato de un juvenil. Riquelme le ganó al Real Madrid con el contrato de un juvenil, para que ellos después saquen beneficios”.

Riquelme vs. Real Madrid en la Copa Intercontinental 2000. (Foto: Getty).

Mouche vs. Riquelme

En AZZ, Pablo Mouche estalló contra Juan Román Riquelme y dijo: “Me cansa de escuchar de Román en cada entrevista que lo único que hace es echarle la culpa a la oposición, siempre está indignado por lo que hizo el otro. Siempre se la agarra con el periodismo o con la gente, no podés seguir agarrándotela con el periodismo, tenés que soltar y ocuparte de la gestión de tu club, que bastante hay que mejorar”.

Además, agregó: “Otra cosa que me molesta mucho es el ´yo le gané´. Le quiero comentar al señor Riquelme que en esa final contra Real Madrid hubo un señor que se llamaba Martín Palermo, otro que se llamaba Hugo Benjamín Ibarra, hubo un señor que se llamaba Sebastián Battaglia, el Chelo Delgado, Guillermo… hubo jugadores que son ídolos de la historia de Boca. Basta del ´yo le gané´, no flaco, vos no le ganaste, el equipo le ganó. En el banco de suplentes estaba Carlos Bianchi“.

“Él va a seguir siendo el mismo, va a seguir diciendo siempre lo mismo. No le hace bien a la gente de Boca, al hincha o a los jugadores, porque si yo soy Palermo, Traverso, Battglia o el Chelo Delgado y yo lo escucho a Román decir que él le ganó y vos no le ganaste, el equipo le ganó. Le ganó el Virrey, le ganó Palermo con los dos goles, el Chelo Delgado con el centro a la cabeza. Basta del ´yo´, ahí demuestra Román que su gestión en Boca es del ´yo´“, completó Mouche.

Ascacibar quedó a un paso de Boca, mientras que Brian Aguirre pasará a Estudiantes

Ascacibar quedó a un paso de Boca, mientras que Brian Aguirre pasará a Estudiantes

DATOS CLAVE

  • Pablo Mouche cuestionó duramente la gestión de Juan Román Riquelme y su falta de autocrítica.
  • El exdelantero criticó que Riquelme use la frase “yo le gané” al Real Madrid.
  • Mouche defendió el rol de Palermo y Bianchi en los logros históricos del club.
