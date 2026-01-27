Ascacibar quedó a un paso de Boca, mientras que Brian Aguirre pasará a Estudiantes

Este martes 27 de enero se cierra el libro de pases en Argentina. Boca y Estudiantes venían negociando desde hace días por Santiago Ascacibar. El Xeneize pretende al volante central, mientras que el Pincha quiere involucrar en el acuerdo el préstamo de Brian Aguirre.

Ascacibar no veía con malos ojos pasar a Boca, por lo que cedió en varios aspectos económicos -le dejará al club el 15% y resignará una deuda- mientras que quien no estaba convencido de pasar a Estudiantes era Brian Aguirre, que llegó al Xeneize a mediados de 2024 y nunca logró establecerse.

Bolavip pudo saber en exclusiva que, en horas de la noche del pasado lunes, Brian Aguirre aceptó pasar a Estudiantes de La Plata. La condiciones serán: duración de un año y con opción de compra, de la cual todavía se desconoce el monto. De esta manera, el extremo pasará al Pincha en las próximas horas.

Brian Aguirre será jugador de Estudiantes. (Foto: Getty).

¿Ascacibar llega a Boca?

El volante central ya acordó su contrato con Boca y restan detalles para que se convierta en jugador del club de la Ribera. Ascacibar todavía negocia algunos detalles con Estudiantes para poder acordar su salida, pero no serían difíciles de resolver.

Cabe recordar que el Xeneize pagaría 3.850.000 dólares netos por el 80% del pase, además el jugador dejará el 15% que le corresponde por la transferencia y además resignará una deuda que el club mantiene con él. Por todo esto, Ascacibar quedó a un paso de ser jugador de Boca.

