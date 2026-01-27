Es tendencia:
Pese a estar convocado, Ander Herrera no jugará en Estudiantes vs. Boca

El mediocampista de Boca se pierde el partido en La Plata frente a Estudiantes, este miércoles.

Por Julián Mazzara

Ander Herrera, mediocampista español de Boca Juniors.

Este miércoles, a partir de las 22:15, Boca visitará a Estudiantes de La Plata por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, en lo que será un encuentro muy cargado desde lo emocional por lo que fue la salida de Santiago Ascacíbar desde el León hacia el Xeneize. Pero más allá de que el flamante refuerzo no estará presente, se destaca la ausencia de Ander Herrera.

El mediocampista español de 36 años, que en el triunfo contra Deportivo Riestra fue titular y afrontó un total de 79 minutos porque en el complemento fue reemplazado por Milton Delgado, figura entre los convocados para ir a la ciudad de las diagonales, pero Claudio Úbeda no le dará minutos, según pudo confirmar BOLAVIP.

Pese a que no tiene ninguna lesión, debido al trajín de partidos que se llevan a cabo en un muy corto plazo, el ex Manchester United, Paris Saint-Germain y Athletic Club tendrá que observar el partido desde uno de los palcos del Estadio Jorge Luis Hirschi.

De cara a lo que se viene, buscarán recuperarlo para que enfrente a Newell’s Old Boys, en La Bombonera. Cabe destacar que, ante la seguidilla de encuentros que se llevarán a cabo durante este tiempo, la idea del cuerpo técnico boquense es no sobreexigir a Herrera para evitar una lesión que lo margine de las canchas por varias semanas.

La posible formación de Boca para enfrentar a Estudiantes

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Lucas Janson y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Los convocados de Boca para visitar a Estudiantes

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
  • Defensores: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
  • Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Tomás Aranda.
  • Delanteros: Lucas Janson, Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini, Exequiel Zeballos y Leonel Flores.

DATOS CLAVES

  • Boca visita a Estudiantes de La Plata este miércoles a las 22:15.
  • Ander Herrera no sumará minutos por decisión de Claudio Úbeda para evitar lesiones.
  • El español descansará en el Estadio Jorge Luis Hirschi para volver contra Newell’s.
Julián Mazzara

