Diego Latorre criticó el fichaje de Santiago Ascacibar: “Boca tiene otras prioridades”

Con el Torneo Apertura en marcha, Boca Juniors aceleró en el mercado de pases y ya abrochó las incorporaciones de dos jugadores de renombre. Tras Ángel Romero, con el pase en su poder, el Xeneize contrató a Santiago Ascacíbar, desde Estudiantes de La Plata.

Luego de presionar para llegar al club de la Ribera, el mediocampista ya se incorporó a la institución y será presentado este martes. Sin embargo, y aunque valoró la capacidad de Ascacibar, Diego Latorre fue crítico con su contratación, explicando que los de Claudio Úbeda necesitan reforzar otras posiciones.

“Yo no sé si va a cubrir los déficits creativos que tiene Boca. Se ha transformado en un llegador, porque Domínguez se ha encargado de mejorarlo a Ascacibar y darle una función que es capaz de hacer y desarrollar. Tiene ese instinto para llegar al área. Le ha dado mucho a Estudiantes, pero Boca tiene otras prioridades”, comenzó el exfutbolista en ESPN.

Y se extendió: “Boca tiene que contratar un ’10’, un delantero, por afuera o un ‘9’ que conozca los secretos del área, el arte de hacer goles. Tenemos el estereotipo de Palermo, pero el tipo que se mueve en el área, que sabe anticipar, no solo es ese tipo que cabecea bien. Que se relacione un poco con el juego también. Para mí esa era la primera necesidad”.

Para finalizar, Latorre también resaltó el talento del Ruso y lo que puede aportarle al capitán de Boca: “Ahora, nadie duda de que Ascacibar es un muy buen jugador y va a fortalecer a Boca. Quizás lo pueda liberar a Paredes, también, que está en una zona muy confortable de la cancha. Hace esos pases, pero se tiene que comprometer más para llegar”.

Boca enfrenta a Estudiantes este miércoles

Curiosamente, tras cerrarse la operación por Santiago Ascacibar, el Xeneize y el Pincha se verán las caras este domingo en La Plata desde las 22.15 en el marco de la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Todo indica que el volante se perderá este duelo por recién haber llegado al club.

