Las obras que prepara Boca en La Bombonera para ampliar la capacidad y renovar una de las plateas

Hace tiempo que los directivos de Boca se pusieron como un objetivo poder remodelar al Estadio Alberto J. Armando. Desde la asunción presidencial de Juan Román Riquelme, no solo pretenden ampliar la capacidad del aforo, que actualmente es de 57.200 espectadores.

Se redujeron las alturas de los alambrados en las populares, se quitaron butacas para ampliar la capacidad de las terceras bandejas de ambos extremos y ahora la nueva obra está enfocada en el sector de las plateas.

Luego de lo que fue el acuerdo con Hard Rock Café para que modernicen el sector gastronómico e instalen el local de la reconocida empresa londinense dentro del hall de La Bombonera, que tendrá una vista privilegiada hacia el campo de juego y puedan observar los encuentros del Xeneize sin ningún tipo de inconveniente, en la platea baja se realizarán nuevos baños, se optimizarán los accesos y también crearán una nueva zona gastronómica para que lo aprovechen los abonados del sector.

La obra se realizará en la platea L, además de que se generaría la ampliación del sector para que ingresen 180 personas más. De esa manera, la capacidad del estadio tendrá un espacio para 57.380 espectadores. Eso sí, aún no hay una fecha confirmada para el inicio de los trabajos.

El plan de Boca para ampliar La Bombonera

Luego de varios estudios de diferentes proyectos presentados en la institución, el presidente del Xeneize y la comisión directiva firmaron hace 4 meses el render oficial con todo el plan que intentarán llevar a cabo en el corto y mediano plazo, para que el estadio esté listo antes del cierre del mandato.

Según lo informado por Planeta Boca Juniors, Boca planea correr el campo de juego varios metros hacia las vías y hacer lo mismo con 10 filas de la platea baja para poder “ganar metros” hacia ese lado. Como consecuencia de esto, los bancos de suplentes se correrán para el otro lado de la cancha.

Tras ganar este terreno, el club demolerá los palcos actuales y construirá una tribuna en la que habrá plateas abajo y palcos arriba. Para que esto suceda, no será necesario comprar los terrenos de las casas vecinas, por lo que solamente será utilizado el terreno de la institución.

La nueva capacidad que tendría La Bombonera

Según lo informado por Planeta Boca Juniors, La Bombonera aumentaría su capacidad para por lo menos 15 mil personas más, ya que el aforo estipulado iría entre 71.000 y 84.000 personas, para convertirse así en el segundo estadio con mayor capacidad en el fútbol argentino.

Los hinchas de Boca en La Bombonera.

Los millones que costaría la renovación de La Bombonera

La obra fue tasada en una cifra cercana a los 100 millones de dólares y en Boca creen que podría pagarse con la venta por tres años de los nuevos palcos, que pasarán de ser 86 a 240, informó Planeta Boca Juniors. Como plan b aparecen empresas que están interesadas a invertir en el proyecto, sin entregar el “naming” del estadio.

