El buen momento de Boca coincide con la levantada de Guillermo Fernández. El subcapitán del equipo (llevará la cinta en la final por la ausencia de Marcos Rojo), tuvo una serie consagratoria contra Palmeiras, la cual pudo coronar pateando el penal que metió a los suyos en la final de la CONMEBOL Libertadores.

Cada vez queda más lejos la versión menos vistosa de Pol, que en algún momento de este mismo 2023 fue silbado por la gente y apuntado como uno de los puntos más bajos. El pasado lunes, en diálogo con El Canal de Boca, el mediocampista habló de ese bajón que tuvo.

“En mi caso, a principios de año me costó mucho porque tuve problemas muy personales que me afectaron y traté de manejarlo internamente con mi familia y que no me repercutiera en lo futbolístico. Es difícil dejar de lado eso. Ya pude superarlo un poco, estoy más tranquilo y trato de disfrutar”, explicó el 8.

Y agregó: “Trato de mantener una línea y me enfoco en entrenar. A veces pasa por los momentos también, no todos somos iguales y muchas veces el compañero te ayuda pero otras no puede”.

El ex-Racing no quiso entrar en detalles, pero fue claro sobre esos inconvenientes personales que sufrió: “Lo procesé con la familia, lo sacamos adelante, fueron pérdidas importantes para mí pero me guían desde arriba y estoy muy contento con ellos”.

Los números de Pol Fernández en Boca

El mediocampista lleva disputados 138 partidos con la camiseta de Boca, convirtiendo 9 goles y dando 8 asistencias. Además, el subcapitán del equipo nunca fue expulsado en este club.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

Boca Juniors vs. Fluminense jugarán la final de la CONMEBOL Libertadores el próximo sábado 4 de noviembre a las 17 horas en el Estadio Maracaná.