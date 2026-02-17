Sacan a la luz el cruce que lesionó a Leandro Paredes y lo deja en duda para el Boca – Racing

Leandro Paredes encendió las alarmas cuando pidió el cambio en el empate de Boca ante Platense. El capitán terminó con hielo en la zona del tobillo de la pierna derecha y su presencia ante Racing es una incógnita. En las últimas horas, se conoció que no se trata de una lesión nueva, sino de una que viene arrastrando desde hace meses.

Para encontrar el origen del malestar del mediocampista hay que remontarse al 7 de diciembre, el último encuentro del club de la Ribera de 2025. Aquella noche, también contra la Academia, el ex París Saint-Germain protagonizó una jugada que le causó mucho dolor y le terminó dejando consecuencias.

Sucedió en un cruce con Agustín Almendra, donde no se puede apreciar un contacto evidente con el jugador de la Academia, pero sí un fuerte dolor en la misma zona que afecta al 5 actualmente. “Es entre el tendón de Aquiles y el tobillo“, explicó el periodista Emiliano Raddi en ESPN.

Tweet placeholder

La imágenes del campeón del mundo en La Bombonera preocuparon a los hinchas incluso antes de que Claudio Ubeda lo reemplazara por Milton Delgado. De hecho, en el primer tiempo, el jugador se tomó varias veces la zona afectada y el DT mandó a mover a los suplentes por precaución.

Leandro Paredes, en duda vs. Racing

Esta situación pone a Leandro Paredes seriamente en duda para enfrentar a la Academia este viernes 20 de febrero. Su presencia dependerá de cómo evolucione con el correr de la semana, pero todo parece indicar que el campeón del mundo podría ausentarse.

Publicidad

Publicidad

ver también Ascacibar sufrió una molestia muscular y encendió las alarmas en Boca

En caso de no ser de la partida, Milton Delgado tiene todos los boletos para recuperar la titularidad. Tal como sucedió en los minutos finales ante Platense, el “Chelo” se encamina para ocupar la posición de volante central en el equipo de Claudio Ubeda.

Qué dijo Paredes de su lesión en el tobillo

Tras el partido, Paredes declaró: “Vengo arrastrando una molestia pero es parte del deporte. Voy a estar cuando me toca estar, a veces se puede hacer mejor o peor, pero haciendo lo mejor“.

DATOS CLAVE

Leandro Paredes es duda para enfrentar a Racing el viernes 20 de febrero .

es duda para enfrentar a el viernes . La lesión se originó el 7 de diciembre en un cruce ante Agustín Almendra .

en un cruce ante . El volante central presenta dolor entre el tendón de Aquiles y el tobillo derecho.

Publicidad

Publicidad

ver también Óscar Ruggeri durísimo con Edinson Cavani: ”No parece jugador de fútbol”