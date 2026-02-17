Óscar Ruggeri durísimo con Edinson Cavani: ”No parece jugador de fútbol”

Edinson Cavani sumó sus primeros 25 minutos en Boca en el 2026, luego de ausentarse en las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino ante Deportivo Riestra (victoria xeneize 1 a 0), Estudiantes de La Plata (derrota 2 a 1), Newell’s Old Boys (triunfo 2 a 0) y Vélez Sarsfield (caída 2 a 1).

El atacante charrúa ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo en lugar de su compatriota Miguel Merentiel para intentar romper con el 0 a 0, pero ni siquiera llegó a tener intervenciones relevantes para desactivar el empate que lo dejó a Boca, con 7 unidades, en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A (ya quedó a cuatro puntos del líder, que es el Vélez de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto).

Por lo tanto, una vez más fue el foco de las críticas, no solo por su nivel y porque su último gol fue hace 4 meses, sino porque en la previa del partido que se disputó en la Bombonera se lo vio poco participativo en los movimientos precompetitivos, algo que no pasó desapercibido por Óscar Ruggeri, quien no dudó en apuntarle apenas se prendió el aire de F90 en ESPN.

“Esta es la imagen que tiene que evitar. No parece un jugador de fútbol. Yo pregunto: salen los suplentes a calentar, ¿y a quién buscás vos como cámara? A Cavani… Lo vas a dejar pegado. Eso es lo que me extraña a mí de este crack. Es imposible que hagas algo así cuando estás por jugar un partido”, comentó el Cabezón.

Además, fiel a su lengua filosa, agregó: ”No importa si no vas a entrar: ponete a estirar al costado del Loco. Por ahí no lo quiere hacer porque tiene miedo o lo que sea, pero ponete a estirar al lado. Parece cuando me levanto yo a ver si hago algo. Esta imagen sale al mundo, la ven todos. Vos decís: ‘che, ¿juega o está dentro del cuerpo técnico?”.

Boca intentará sumar de a tres vs. Racing este viernes

El Boca de Claudio Úbeda se volverá a presentar este viernes 20 de febrero a las 20 horas en la Bombonera, en este caso contra Racing Club por la sexta fecha del Torneo Apertura. Vale mencionar que la Academia llega a La Boca recuperado, luego de haber perdido los primeros tres partidos del certamen (Gimnasia 2 a 1, Rosario Central 2 a 1 y Tigre 3 a 1), puesto que viene de ganar sus últimos dos encuentros (a Argentinos Juniors 2 a 1 y a Banfield 2 a 0).

