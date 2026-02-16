En medio de la crisis de Boca, Claudio Úbeda le hizo un pedido a Mariano Herrón de cara al partido ante Racing

De los 15 puntos disputados en el Torneo Apertura 2026, Boca Juniors solo pudo embolsar 7. Este domingo, los hinchas volvieron a perder la paciencia con el elenco de Claudio Úbeda en lo que fue empate sin goles ante Platense en La Bombonera y con un bajísimo nivel de juego.

En ese contexto, el Xeneize necesita reagrupar sus piezas y dar vuelta rápido la página para pensar en el siguiente desafío. Es que, en medio de esta crisis, el próximo partido de Boca es nada menos que ante Racing, el viernes, también en Brandsen 805.

Leandro Paredes llega tocado por una molestia en el tobillo que lo sacó del tramo final del duelo ante el Calamar. Así, el capitán se suma a una larga lista de lesionados. Ante ese panorama, Úbeda ya piensa en cómo armar la convocatoria para el duelo ante la Academia.

Según adelantó Augusto César, periodista de ESPN, Sifón se comunicó con Mariano Herrón para pedirle a tres de sus futbolistas de la Reserva. Se trata de Tomás Aranda, Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre, todos juveniles con participación en los últimos compromisos de la Primera.

Tomás Aranda ante Platense. (Foto: Getty)

Por este pedido, Herrón los quitó de la delegación que viajó para enfrentar este martes a Independiente Rivadavia en el marco del certamen de la Reserva. Esto indica que volverán a tener presencia en la Primera de cara al duelo clave ante los de Gustavo Costas.

