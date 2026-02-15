Otro paso hacia atrás: Boca empató 0-0 ante Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Nuevamente en un pésimo rendimiento colectivo y en cada una de las individualidades, el Xeneize no consiguió imponerse ante un interesante Calamar que le jugó de igual a igual. Sin embargo, recibió otra mala noticia: además de Leandro Paredes, se lesionó Santiago Ascacibar.

En una Bombonera que explotó tras agotar la paciencia y despidió con silbidos a los jugadores, el campeón del mundo sufrió una cuestión física en el tobillo derecho, se vio obligado a pedir el cambio y luego del cotejo se lo vio con hielo en la zona. Y cuando todo indicaba que sería la única baja, en la última acción volvió a sonar la alarma en el conjunto de la ribera por el ex Estudiantes.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Ascacibar sufrió una molestia en el posterior de la pierna izquierda. Durante los instantes finales del partido, el mediocampista se tocó la zona que le produjo un malestar físico y le realizó gestos al banco de suplentes, mientras se evidenciaban claros gestos de dolor. Por ese motivo, se deberá seguir atentamente su evolución inmediata.

Tweet placeholder

Desde su arribo al Xeneize, el Ruso disputó los 90 minutos en los tres encuentros que jugó. Este ítem podría ser la clave para la aparición de esta molestia muscular, más aún teniendo en cuenta la seguidilla y los pocos días de recuperación entre los compromisos por el apretado calendario que posee el fútbol argentino en este primer semestre de la temporada 2026.

De esta manera, Ascacibar encendió las alarmas en Boca por una posible lesión que lo margine de las canchas durante algunas semanas. La preocupación aumenta considerablemente si también se incluye el temor por la cuestión que afronta Paredes en su tobillo derecho, lo que podría significar dos bajas de peso en la mitad de la cancha de cara a una recta fundamental en el campeonato.

Publicidad

Publicidad

Santiago Ascacibar, mediocampista de Boca. (Getty Images)

ver también Otro paso atrás: Boca empató 0-0 ante Platense en La Bombonera

Qué dijo Paredes de su lesión en el tobillo

Al término de la igualdad frente a Platense en La Bombonera, Leandro Paredes reveló los detalles de su lesión en el tobillo derecho. “Vengo arrastrando una molestia pero es parte del deporte“, empezó el capitán de Boca. “Voy a estar cuando me toca estar, a veces se puede hacer mejor o peor, pero haciendo lo mejor“, continuó el referente del vestuario azul y oro en el post partido.

DATOS CLAVE

Santiago Ascacibar sufrió una molestia en el posterior durante el empate entre Boca y Platense por el Torneo Apertura.

sufrió una en el posterior durante el empate entre y Platense por el Torneo Apertura. En la última jugada del partido, el Ruso se tocó la zona comprometida y le hizo gestos al banco de suplentes .

. Leandro Paredes sufrió una lesión en el tobillo, por lo que podría significar una segunda baja en la mitad de la cancha.

Publicidad