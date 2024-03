Con apenas 7 partidos disputados en Boca, Aaron Anselmino ya se convirtió en uno de los futbolistas más prometedores del fútbol argentino y una garantía en la defensa en cada partido que disputa el pampeano. En el Xeneize lo tienen claro, y por eso lo han blindado con la cláusula de rescisión más alta del plantel actual.

Firmando un contrato hasta diciembre de 2028 y con una cláusula de 20 millones de euros, Anselmino podría convertirse en una venta récord del club de la Ribera si algún club europeo se muestra dispuesto a incorporarlo. De hecho, en las últimas horas comenzó a vincularse su nombre con el Manchester United, equipo que intentaría quedarse con los servicios del defensor central surgido en Boca Predio en el corto plazo.

Mientras el conjunto inglés lo tiene en sus planes, desde dicho país se publicó un posteo de un reconocido especialista en scouting que recomendó los motivos por los que el United, o cualquier equipo de Europa, debería fichar a Aaron Anselmino. En concreto, el analista y scout de TEAMTalk, Ben Mattisson, elaboró un informe en Twitter detallado sobre el rendimiento, la proyección y el futuro del defensor central.

En el mismo, Mattisson cataloga a Anselmino como un defensor con proyección a ser “de primer nivel mundial“. “El prospecto del Boca Juniors, Aaron Anselmino, es especial. El argentino es ultra tranquilo con el balón combinado con el momento perfecto de agresividad en los duelos. Un central inteligente que se anticipa a través de balones atrás para defender grandes espacios. Necesitas saber sobre él“, comenzó en su análisis.

El análisis completo del scouting sobre Aaron Anselmino

“Aaron Anselmino es uno de los prospectos de defensor más serenos que existen. Tan tranquilo, tan maduro, tan resistente a la presión. No se deja intimidar por la presión, lo que le permite pasar a los jugadores. Anselmino tiene muy buenos pases largos, también con ambos pies. Desde lo profundo, busca lanzar pases hacia las bandas para iniciar los ataques“, expresó Mattisson.

Además, siguió: “A menudo tiene una buena selección de pases y es técnicamente seguro en defensa. Lo que me encanta de Anselmino es el hecho de que, a pesar de ser tan tranquilo con el balón, también tiene una gran agresión en el campo de juego. Él juzga cuándo subir la intensidad, fuera del balón es agresivo y físico para recuperarlo pero no en exceso“.

“El prospecto de Boca Juniors tiene un posicionamiento de calidad, anticipa muy bien cuando los pases llegan por detrás y cronometra su carrera para recibir el pase, ya sea interceptándolo o deslizándose para taclear al jugador que lo elimina antes de que lo reciba. El posicionamiento y la anticipación de Anselmino es exactamente la razón por la que es tan bueno defendiendo grandes espacios. Es lo suficientemente rápido y lee el juego lo suficientemente bien como para jugar en una línea alta y cubrir grandes áreas“, añadió el scout.

Por último, esbozó: “Si quiere ser un central de élite, mantener esto será importante. Según se informa, Aaron Anselmino tiene una cláusula de rescisión de £15,8 millones (20 millones de euros) en su contrato y muchos de los principales clubes europeos buscarán asegurar su firma en un futuro próximo“.

El interés y el plan del Manchester United con Aaron Anselmino: Si llega, ¿se va cedido?

“El Manchester United está siguiendo a muchos talentos sudamericanos. No se ha llegado a ningún acuerdo con el central de Boca Juniors, Aaron Anselmino, pero es alguien a quien han seguido en este tiempo”, aseguró el italiano Fabrizio Romano en diálogo con el medio partidario The United Stand.

No obstante, Fabrizio adelantó que los próximos fichajes jóvenes de los Diablos Rojos podrían no llegar directamente a Old Trafford. “El United quiere fichar talentos importantes y cederlos al Niza”, informó Romano este lunes.

¿Qué tienen que ver Manchester United y Niza? Ambos clubes pertenecen en cierto porcentaje al grupo INEOS que lidera Jim Ratcliffe. Hace algunos meses, el magnate británico le compró a la familia Glazer un 25% de la participación en el club inglés y actualmente se encarga de administrar la cuestión deportiva. Todo esto le da sentido a posibles “arreglos” en fichajes entre ambas instituciones.

Aaron Anselmino, comparado con Thiago Silva

Hace escasas semanas, desde Europa destacaron a Aaron Anselmino como el nuevo “Thiago Silva”. El defensor, categoría 2005, apenas lleva cinco partidos en la primera de Boca pero ya se ha ganado las miradas del primer mundo.

“Aaron Anselmino, recuerden ese nombre”, afirmó el reconocido Al, un cazatalentos de las redes sociales con más de 130 mil seguidores, quien suele destacar a las grandes promesas del fútbol mundial.

“No estoy seguro todavía de qué [tipo de jugador] es, pero me gusta el hecho de que defienda el espacio, sea sumamente calmo y pueda manipular el centro con facilidad. Un poco como Thiago Silva, ya veremos…”, completó en un posteo que rápidamente se hizo viral.