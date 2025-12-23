Williams Alarcón no tiene minutos en Boca y llegó una oferta por su pase desde México: la postura del club

A la espera de sumar los primeros refuerzos, la ventana que más parece moverse en Boca es la de salidas. La más disruptiva de todas fue la de Frank Fabra, siguiéndole Cristian Lema e Ignacio Miramón, pero todo indica que la lista se ampliará. Y el próximo nombre en sumarse a esa carpeta podría ser el de Williams Alarcón.

La travesía del mediocampista chileno en el Xeneize podría terminar más rápido de lo esperado. A tan solo un año de su arribo, el volante se encuentra relegado en la consideración del cuerpo técnico y desde el exterior apareció un pretendiente. Se trata del Necaxa de México, quien en las últimas horas pisó el acelerador con la intención de seducirlo con la promesa de recuperar rodaje.

Según pudo saber Bolavip, Los Rayos habrían acercado a Bradsen 805 una oferta para llevarse a Alarcón mediante un préstamo con opción de compra por la mitad de su pase. Si bien en Boca la rechazaron por considerarla insuficiente, estarían dispuestos a negociar, dado que hoy por hoy ningún jugador del plantel fue declarado intransferible si los números cierran.

Vale recordar que Alarcón también despertó el interés de Huracán por repatriarlo. Se trataría de un expreso deseo de Diego Martínez, flamante entrenador del Globo, quien supo dirigirlo en su anterior paso por el club y logró exprimir su mejor versión. Sin embargo, las negociaciones habrían quedado estancadas.

Relegado en Boca, Williams Alarcón despierta el interés de varios clubes (Getty Images).

El complicado presente de Alarcón en Boca

Alarcón desembarcó en Boca proveniente desde Parque Patricios a cambio de una operación global de 5 millones de dólares (3 millones cash y 2 millones correspondientes a la cancelación de una vieja deuda por Franco Cristaldo). Aunque comenzó siendo titular, sufrió una lesión de rodilla que lo marginó por tres meses y nunca recuperó terreno. Tampoco le favoreció la llegada de Leandro Paredes, el ascenso de Milton Delgado y la consolidación de Ander Herrera, factores para que el chileno cierre el año prácticamente relegado.

Los números dejan en claro su presente: disputó 1099 minutos distribuidos en 26 partidos, promediando tan solo 40 minutos por encuentro. Una cifra que podría ser el detonante para definir su salida de La Ribera.

