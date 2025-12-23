Racing le hará la primera oferta a Boca para quedarse con Milton Giménez: los detalles

Tras la salida de Luciano Vietto, quien no será tenido en cuenta y se marchará con el pase en su poder, Gustavo Costas y la dirigencia de Racing salieron al mercado de pases en búsqueda de un centrodelantero que pueda competir por un lugar con Maravilla Martínez y Adrián Balboa.

Al igual que en la última ventana de fichajes, uno de los principales apuntados por el entrenador de la Academia es Milton Giménez, el delantero de Boca que es resistido por los hinchas de su equipo, por lo que podría facilitar una posible salida en caso de una oferta tentadora.

Según pudo saber Bolavip, Racing realizará una oferta a préstamo con opción de compra para quedarse con el futbolista de 29 años que llegó al club a mediados de 2024 proveniente de Banfield, y que tiene contrato con el elenco de la Ribera hasta el 31 de diciembre de 2027.

Tal es el interés de la Academia por quedarse con Giménez, que horas atrás el mismo Gustavo Costas se comunicó con Marcelo Delgado, miembro de la dirigencia de Boca, para consultar las condiciones que tiene el club para desprenderse del futbolista.

De cara a la temporada 2026, Racing disputará tanto competencias nacionales como también la Copa Conmebol Sudamericana, por lo que Costas quiere reforzar la delantera. Con Elías Torres lesionado, Vietto que se marchará y un bajo Balboa, todos los cañones apuntan a Milton Giménez.

A lo largo de la última temporada en Boca, el delantero arrancó de más a menos. Siendo suplente de Cavani y Merentiel, tuvo ingresos interesantes en los que marcó goles, pero una vez que se ganó la titularidad perdió la cuota goleadora, por lo que comenzó a estar en el foco de las críticas de los hinchas.

Así las cosas, en los próximos días podría haber avances en la negociación y la Academia irá a fondo para quedarse con el delantero. Cabe destacar que para ficharlo, Boca lo pagó 3,7 millones de dólares, por lo que querrá recuperar un porcentaje de la inversión que realizaron.

Los números de Milton Giménez en Boca

Desde su llegada al Xeneize, el delantero de 29 disputó un total de 59 partidos, en los que convirtió 17 goles y aportó 5 asistencias. Además, recibió 11 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 3236 minutos en cancha.

