Yeferson Soteldo rompió el silencio en medio de los rumores que lo vinculan con un posible pase a Boca Juniors. Tras consumarse el descenso de Santos de Brasil, el nombre del venezolano empezó a sonar en varios equipos, pero en la Argentina se lo relaciona con el ‘Xeneize’. Ahora, se conoció su opinión al respecto.

En una entrevista para Conexión Goleadora durante una entrega de premios, Soteldo reafirmó que sigue perteneciendo al Peixe, en medio de los rumores que lo vinculan a Boca. “La verdad que soy jugador de Santos. Sólo pienso en eso. Ahora voy a tomar mis vacaciones y bueno… mi representante tiene trabajo“, deslizó.

El venezolano no tuvo un buen cierre de año, luego de que Santos descendió por primera vez en su historia. A su vez, fue el blanco de las burlas de parte de otros jugadores y hasta de las redes sociales. A partir de toda esta situación, publicó un mensaje que muchos tomaron como despedida del club, aunque se encargó de aclarar todo. “No es una despedida. Para mí es una carta por lo que pasó, pero pidiendo disculpa, pero no“, dijo.

¿Boca realmente busca a Yeferson Soteldo?

Luego del descenso de Santos, muchos hinchas de Boca pidieron por la llegada de Yeferson Soteldo. Por sus características y su forma de juego, gusta a varios fanáticos ‘azul y oro’. Su nombre empezó a dar vueltas por la Bombonera y hasta surgió como prioridad debido a los problemas con el cupo de extranjeros.

De hecho, si Soteldo llega, Boca no podría contratar más jugadores de otro país debido a que completa el cupo. En este sentido, cuando surgió la oportunidad del venezolano, se enfrió el interés por Arturo Vidal, que había aparecido como uno de los nombres que quería el actual vicepresidente Juan Román Riquelme.

Por el momento, no hay propuesta oficial por Yeferson Soteldo, a la vez que ha sido sondeado también por clubes de Ecuador y hasta se lo relacionó con River Plate, según TNT Sports. No obstante, por el momento, sigue perteneciendo a Santos.

Lo que dijeron el representante de Soteldo y Bocha Batista sobre el interés de Boca

Debido a estos rumores con Boca Juniors, varias personas relacionadas con Soteldo ya fueron consultadas al respecto. Uno de los primeros en hablar fue su representante Sebastián Cano. “Lo que puedo decir son dos cosas: tiene contrato con el Santos y que nos han contactado varios equipos de Argentina. Más allá de eso todavía no podemos especular“, dijo en Radio Continental, confirmando prácticamente los sondeos del ‘Xeneize’ y River.

Por su parte, el técnico de la selección de Venezuela, Fernando ‘Bocha’ Batista, deseó que Soteldo juegue con la camiseta ‘azul y oro’. “Ojalá pueda darse su llegada a Boca, a la gente le va a gustar. Las cosas que hace, las hace estando 0-0 a los 2 minutos y 3-0 a los 80, no juega cargando. Tiene ofertas también de Brasil. Le dije que si el fútbol argentino es una opción, estamos acá para ayudarlo“, comentó en TNT Sports.