Cuándo es el sorteo de los Playoffs y los octavos de final de la Champions League 2025/26

La fase de liga de la Champions League 2025/26 es un hecho. Los 36 equipos completaron la primera mitad del certamen y ahora se viene lo bueno: la instancia de eliminación directa mediante los mata-mata.

Son 8 los clubes que se aseguraron su lugar en los octavos de final, mientras que otros 16 tendrán que pasar previamente por los playoffs de 16avos de final. Ya sea desde una instancia u otra, los 24 equipos que siguen en curso rumbo a la conquista de la Orejona conocerán en los próximos días a sus respectivos rivales.

Es que este viernes 30 de enero desde las 12 horas de Nyon -Suiza- se llevará a cabo el sorteo de los rivales de cada uno de los equipos que aún permanecen en esta edición de la Champions League. En la República Argentina, el sorteo se dará a las 8:00 de la mañana, y se podrá ver mediante Disney +.

¿Cómo se sortean los Playoffs y los octavos de final? La UEFA lo explica

La UEFA dio una explicación concreta de cómo se llevará a cabo el sorteo de la fase de eliminación directa de la Champions League: “A partir de la fase de los play-offs eliminatorios, el torneo se disputa por eliminatorias. Los clubes se emparejan en función de su posición al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24)”.

En adición, la UEFA suma: “Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase eliminatoria contra los clubes de cada pareja no cabeza de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20 y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18”.

Por último, el ente máximo europeo aclara que los equipos pueden enfrentarse a otro equipo de la misma federación nacional en la fase de los play-offs eliminatorios. Los clubes también pueden enfrentarse a rivales con los que se hayan enfrentado durante la fase liga.

Publicidad

Publicidad

Los 24 equipos que siguen en carrera por la Champions League

8 equipos pasaron a octavos de final directo: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

En tanto, los 16 que pasaron a los playoffs son: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica.

Así quedó la fase de liga de Champions

Publicidad

Publicidad

Así quedó la fecha 8 de la Champions League