Mac Allister, Julián Álvarez y más: los argentinos que destacaron HOY en Champions League

Varios futbolistas albicelestes vieron acción este martes 20 de octubre en la Liga de Campeones. Repasá lo mejor.

Argentina dijo presente en ese martes de UEFA Champions League. En el día de la fecha se comenzó a disputar la fecha 3 de la Fase Liga y jugadores como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández tuvieron actuaciones destacadas con sus respectivos equipos.

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El más deslumbrante fue Alexis, quien convirtió un doblete en la remontada de Liverpool ante Villarreal en Anfield. En la misma línea, Julián rompió su sequía en Atlético de Madrid y Nahuel Molina se estrenó en la red con la Roma. A continuación, repasa lo mejor que dejaron los argentinos este martes 20 de octubre.

El doblete de Alexis Mac Allister vs. Villarreal

¡CABEZAZO DE GOLEADOR DE ALEXIS! Mac Allister ganó en la vía aérea y marcó para Liverpool ante Villarreal en Anfield por la #CHAMPIONSxESPN.



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ALEXIS, ANFIELD Y LAS NOCHES MÁGICAS DE #CHAMPIONSxESPN: doblete de Mac Allister para que delire Liverpool vs. Villarreal.



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El gol de Julián Álvarez vs. Stuttgart

¡¡JULIÁN ÁLVAREZ VOLVIÓ AL GOL CON ATLÉTICO DE MADRID!! ¡¡GRAN DEFINICIÓN DE LA ARAÑA PARA ROMPER LA MALA RACHA!!



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El gol de Nahuel Molina vs. Slovan Bratislava

¡PRIMER GOL DE NAHUEL MOLINA CON LA ROMA! El argentino apareció como todo un goleador en el área y convirtió ante Slovan Bratislava su primer tanto con la camiseta de la Loba.



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Enzo Fernández fue clave en el primer gol de Manchester City

MERECÍA SER DE ENZO… Exquisito tiro libre de Fernández al travesaño y gol de Anderson en el rebote para el City ante AEK en la tercera fecha de la Fase Liga de la #CHAMPIONSxESPN.



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Tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2026-27