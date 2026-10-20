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Champions League

Mac Allister, Julián Álvarez y más: los argentinos que destacaron HOY en Champions League

Varios futbolistas albicelestes vieron acción este martes 20 de octubre en la Liga de Campeones. Repasá lo mejor.

Alexis Mac Allister y Julián Álvarez anotaron en la Champions League
© Getty ImagesAlexis Mac Allister y Julián Álvarez anotaron en la Champions League

Argentina dijo presente en ese martes de UEFA Champions League. En el día de la fecha se comenzó a disputar la fecha 3 de la Fase Liga y jugadores como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister o Enzo Fernández tuvieron actuaciones destacadas con sus respectivos equipos.

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El más deslumbrante fue Alexis, quien convirtió un doblete en la remontada de Liverpool ante Villarreal en Anfield. En la misma línea, Julián rompió su sequía en Atlético de Madrid y Nahuel Molina se estrenó en la red con la Roma. A continuación, repasa lo mejor que dejaron los argentinos este martes 20 de octubre.

+ Seguinos en

El doblete de Alexis Mac Allister vs. Villarreal

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El golazo de Julián Álvarez después de 174 días de sequía con Atlético de Madrid

El gol de Julián Álvarez vs. Stuttgart

El gol de Nahuel Molina vs. Slovan Bratislava

Enzo Fernández fue clave en el primer gol de Manchester City

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2026-27

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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