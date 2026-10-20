El golazo de Julián Álvarez después de 174 días de sequía con Atlético de Madrid

Iniciando la etapa complementaria, el delantero argentino se despachó con una enorme definición ante Stuttgart, por la Champions League.

Es de público conocimiento que Julián Álvarez no está atravesando su mejor temporada. Por el contrario, después de lo que fue su novela con Barcelona, el argentino debió permanecer en Atlético de Madrid y revertir su distanciamiento con los aficionados.

En medio de ese panorama, este martes, bajo la órbita de una nueva fecha de la presente edición de la UEFA Champions League, el artillero surgido de las divisiones inferiores de River Plate y con pasado también en Manchester City fue de la partida en el Colchonero.

Sin embargo, la historia no comenzó nada bien para los de la capital española, que comenzaron perdiendo frente a Stuttgart, en Alemania. Pero, iniciando la etapa complementaria, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 equilibró la historia.

Tras un centro desde la izquierda, el oriundo de Calchín, provincia de Córdoba, se despachó con una muy buena definición para decretar el 1-1 de los comandados estratégicamente por Diego Simeone. Y, como no podía ser de otra manera, se desahogó por completo.

Sucede que Julián Álvarez acumulaba nada más ni nada menos que 174 días de sequía con la camiseta de Atlético de Madrid. Fueron 12 partidos sin marcar con el equipo español, algo que se había transformado en una verdadera pesadilla para La Araña.

El golazo de Julián Álvarez

¡¡JULIÁN ÁLVAREZ VOLVIÓ AL GOL CON ATLÉTICO DE MADRID!! ¡¡GRAN DEFINICIÓN DE LA ARAÑA PARA ROMPER LA MALA RACHA!!



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Julián Álvarez se desahogó