Este martes se pusieron en marcha los octavos de final de la UEFA Champions League 2022/2023. Y lo hicieron con dos encuentros realmente interesantes entre equipos con mucho potencial. Por un lado, Milan superó a Tottenham Hotspur por 1-0 en territorio italiano. Y, por el otro, Bayern Munich doblegó por idéntico marcador a Paris Saint-Germain en Francia.

Este último fue un duelo de pesos pesados y de candidatos al título en el marco del mencionado certamen continental. Se desarrolló en el estadio Parque de los Príncipes y culminó con un festejo muy grande de la formación alemana, que se quedó con una victoria de oro gracias a la aparición siempre importante de Kingsley Coman.

Cabe destacar que en los conducidos por Christophe Galtier estuvieron desde el arranque Lionel Messi y Neymar, mientras que Kylian Mbappé ingresó en la etapa complementaria. Ahora, todo se resolverá en suelo alemán, aunque lo cierto es que Julian Nagelsmann, director técnico de Bayern Munich, no da nada por hecho y se muestra muy cauto.

"Estoy contento con el resultado, contento con los primeros 25 minutos y con el inicio del segundo tiempo. Pero tenemos que mejorar cosas. Hemos dado un primer paso y ahora tenemos que confirmarlo en Munich. Esto nos da confianza pero hay que confirmar", exteriorizó Nagelsmann, indicando que la serie todavía está abierta.

"Todo habría sido más fácil si hubiéramos marcado un segundo gol, pero no ha sido así. Pudimos arriesgar más, pero siempre es difícil cuando enfrente tienes a jugadores como Lionel Messi o Neymar. El resultado no está mal pero no significa demasiado. Estamos mejor que el PSG pero ahora no podemos levantar los pies. Nos favorece que ellos tengan que hacer más ahora", concluyó.