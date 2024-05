En Inter Miami siempre hay expectativa por algún refuerzo de jerarquía que pueda acompañar a Lionel Messi. Así fue como llegaron sus ex compañeros de Barcelona, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. También arribaron algunos jóvenes argentinos como Facundo Farías, Federico Redondo y hasta Marcelo Weigandt. Ahora, han sonado otros dos experimentados albicelestes como Ángel Di María y Sergio Romero. Sin embargo, por ahora, el técnico Gerardo Martino los descartó.

Mientras Messi trata de batir cuanto récord esté a su alcance en la MLS, en Inter Miami siguen evaluando posibles alternativas para el futuro. Chiquito Romero se instaló entre los pretendidos producto de algunos errores que se le han visto al arquero titular Drake Callender. En tanto, lo de Di María apareció en las últimas horas por una información del periodista Leo Paradizo.

Sin embargo, de momento, ninguno de los dos nombres pueden ser contratados por Inter Miami por algunos motivos. El principal es que el mercado en la MLS está cerrado y recién abrirá a mediados de julio. Y el otro tiene que ver con los límites salariales y extranjeros que puede contratar la franquicia de la Florida.

Tata Martino confirmó que no hay negociaciones por Di María o Chiquito Romero

Gerardo Martino fue consultado por el futuro de Ángel Di María y el de Sergio Romero durante la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante New York Red Bulls (se puede ver gratis EN VIVO por Apple TV). No obstante, fue categórico al explicar que Inter Miami no puede contratarlos.

Sergio Romero y Ángel Di María, bajo el radar de Inter Miami (Getty Images).

“Nosotros ahora no tenemos nada que haya llegado oficialmente del director deportivo respecto a Ángel (Di María) y tampoco respecto a Chiquito (Romero)“, comentó el Tata. “Acá la liga tiene cierto tipo de restricciones económicas, ciertos límites, y está claro que nosotros hoy estamos cumpliendo bien dentro de esa regla. Hoy no sería factible algún tipo de contratación, sobre todo hablando de las condiciones que podrían venir“, explicó.

El límite salarial representa un problema para que Inter Miami pueda contratar más jugadores. Esto se debe a las reglas que tiene la MLS en este tipo de cuestiones y al hecho de que las Garzas ya cuentan con varias figuras, en este sentido. Por lo tanto, la oportunidad parece difícil. Pese a ello, Tata Martino destacó a los argentinos.

“Tanto Chiquito como Ángel son jugadores excepcionales. No tengo conocimiento, tampoco intuyo que económicamente o reglamentariamente nosotros estemos en condiciones de poder traerlos. Es cierto que acá el libro de pases hoy está cerrado, recién abre a mediados de julio“, manifestó.

Y agregó: “Hay que ver cuando lleguemos a aquel momento qué se puede hacer porque siempre Inter está tratando en el mercado de pases, siempre hay posibilidades de seguir mejorando el roster nuestro. Veremos llegado el momento qué posibilidades tenemos“.

Sergio Romero tiene pensado continuar en Boca Juniors luego de la finalización de su contrato en diciembre. Sólo resta ponerse de acuerdo en algunas condiciones para extender su vínculo. En tanto, la intención de Di María es continuar en Europa, según pudo saber BOLAVIP, pese a este interés.

Inter Miami quiere seguir como líder de la Conferencia Este de la MLS

Inter Miami tiene un duro compromiso por delante este sábado 4 de mayo (20:30 horas Argentina) cuando reciba en el Chase Stadium a New York Red Bulls en una nueva jornada de la MLS. Es que el equipo de Lionel Messi y compañía quiere seguir como líder de la Conferencia Este.

Los Red Bulls ya saben lo que es vencer a las Garzas en este torneo cuando el 23 de marzo golearon por 4-0 en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Aquel partido no contó con la presencia de Messi. Además, el cuadro del estado de Nueva York está en el tercer lugar y, con un triunfo, quedarían a una unidad de su rival.