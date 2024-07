El escándalo entre Uruguay y Colombia por las semifinales de la Copa América 2024 sigue generando repercusión dentro del certamen y este sábado, en la previa del partido por el tercer puesto y a un día de la final, desde la Selección Argentina hablaron acerca del tema extrafutbolístico que tiene a todo en continente en vilo.

Así como sucedió en la previa de la final de la Copa América 2021, de la Finalissima y de la final de Qatar 2022, quien acompañó a Lionel Scaloni en la conferencia fue Emiliano Martínez a modo de cábala antes de la final ante Colombia de esta Copa América. En la ronda de preguntas que los periodistas presentes le realizaron a ambos, la cuestión de la trifulca entre uruguayos y colombianos en las tribunas y las fuertes declaraciones de Marcelo Bielsa sobre el tema no faltaron ni para Scaloni ni para Dibu.

El entrenador de la Selección manifestó su opinión de manera contundente, alegando que “ver a tu familia en medio de un tumulto debe ser desesperante” y sentenciando que se le pide a los jugadores que “sean el ejemplo“, pero también empatizó y expresó que “cuando pasa eso no sé cuántos actuaríamos de otra manera“. “Una persona normal haría lo que hicieron estos chicos”, cerró Scaloni al respecto. Y Dibu Martínez también opinó de manera similar.

El marplatense fue igual de contundente sobre el escándalo: “Creo que Leo (Scaloni) habló muy bien del tema. A nosotros nos pasó parecido en Brasil que teníamos familiares cerca de donde le pegaban batazos a las mujeres y a los chicos. La verdad que es muy feo de verlo, no es algo que planearía hacer con mis compañeros… pero si ves que le están pegando a tus hijos, a tu pareja o a tus padres, creo que es una reacción normal lo que pasó con Darwin Núñez, con Mathias Olivera y con los chicos de Uruguay. Es muy triste, estoy totalmente de acuerdo con ellos. No diría que haría lo mismo, pero apoyo a los jugadores“.

Además, Martínez pidió a la organización de la Copa América que se extemen los cuidados para la final entre Colombia y Argentina, para que no suceda un nuevo escándalo: “Mañana es una final, la gente puede llegar a consumir más alcohol y va a haber más tensiones. Creo que debería reforzarse la seguridad para evitar peleas y que todos puedan disfrutar“, cerró Dibu.

Emiliano Martínez también habló de los penales

Más allá de ser un experto en las definiciones desde los doce pasos, el arquero campeón del mundo se refirió a las definiciones desde el punto penal con una sorpresiva frase al respecto: “Los penales para mí son suerte 100%. Podés estudiar mucho, pero no todos son iguales. He agarrado penales que eran totalmente lo opuesto a lo que había estudiado. Trato de mirar la pelota y no tanto al jugador“, señaló.

Ante Colombia, se medirá ante otro experto como Camilo Vargas. Sin embargo, eso será si el partido no se resuelve en los 90 o 120 minutos.

Las sanciones que podrían sufrir los jugadores de Uruguay

Luego de lo sucedido, CONMEBOL y su unidad disciplinaria decidió abrir un expediente para “dilucidar la secuencia de hechos y las responsabilidades de los involucrados”. En las últimas horas, se descubrió cuáles fueron los futbolistas uruguayos que estarán bajo la lupa en esta investigación que tendrá curso a lo largo de la próxima semana.

Según informó César Luis Merlo, los jugadores uruguayos a los que CONMEBOL les abrió expediente son: Darwin Núñez, Matías Viña, Mele, José María Giménez, Mathías Olivera, Pellistri, Ronald Araújo, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Bentancur y Sebastián Cáceres.