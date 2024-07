Lionel Scaloni no dudó y habló sobre las críticas de Marcelo Bielsa a la organización de la Copa América: "Me preocupa..."

En la previa de la gran final de la Copa América de Estados Unidos contra la Selección de Colombia, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en la conferencia de prensa protocolar organizada por Conmebol.

Allí, además de palpitar el encuentro y afirmar que podrían haber cambios en el equipo titular, el DT de la Albiceleste se refirió a los dichos de Marcelo Bielsa en rueda de prensa, donde criticó sin filtro a la organización del certamen continental.

“Yo ya lo dejé claro y fui el primero porque fuimos los primeros que jugamos. Lo sigo pensando, lo que pasa es que cuando me preguntaron en la segunda rueda de prensa dije que estaba todo dicho porque no había manera de arreglarlo. El sorteo fue en diciembre y las canchas estaban en mal estado en el inicio de la copa, por eso dejé de lado ese tema porque sino eran buscar excusas. Había que sobreponerse a eso, con Ecuador jugamos en una cancha que estaba peor y seguimos“, comenzó Scaloni.

“Opinamos que lo mejor era no hablar más del tema porque podría ser una excusa. Es evidente que estoy totalmente de acuerdo en eso de los campos y me gustaría también aclarar con relación a lo que pasó entre Colombia y Uruguay, mañana tiene que ser una fiesta, sería para todos una alegría que termine bien. Las imágenes fueron muy tristes y creo que cualquiera que esté en esa situación actúa de la misma manera”, siguió con respecto a lo sucedido en las semifinales.

“Nosotros tuvimos una situación parecida en Brasil, las imágenes fueron feas, no sé si hay que culpar a alguien o no, pero ver a tu familia en medio de un tumulto debe ser desesperante y creo que hay que mirar un poco eso, porque los jugadores, que son los principales protagonistas, les pedimos que sean ejemplos pero cuando pasa eso no sé cuántos actuaríamos de otra manera. Una persona normal haría lo que hicieron estos chicos”, continuó.

Y cerró: “Espero que no pase, sinceramente espero que mañana sea una fiesta entre hinchas argentinos y colombianos, no podemos estar pensando en que pueda pasar algo porque uno festeja o carga al otro. Tenemos que aprenderlo de una vez. Nosotros somos los encargados de transmitir esa tranquilidad, creo que es básico porque las imágenes parecen de hace 50 años y eso me preocupa de cara a lo que pueda pasar mañana. Me parece que el mensaje tiene que ser bien recibido”.

Lionel Scaloni en conferencia de prensa junto al Dibu Martínez. (Foto: Twitter: @gastonedul).

La planificación del partido

“Es una final y cada final tiene sus matices. Intentaremos jugarla e intentar ganarla desde el juego. Creo que cualquier equipo que va a jugar una final sabe lo que está en juego. A nivel de fútbol, la manera no va a cambiar”, arrancó sobre la planificación del encuentro.

“Nosotros tenemos una manera de jugar, que cuando nos hacemos dueño de la pelota el equipo se hace fuerte, no vemos otra manera. Después intentaremos contrarrestar lo bueno que ellos tienen. Vemos el partido de esa manera, hacernos dueño del partido teniendo la pelota”, sumó.

“La final nos encuentra en un buen momento. El otro día dije que no me parece que el equipo haya jugado peor que como lo venía haciendo. Jugó en relación a las dificultades que vienen pasando, con el calor, el rival, el estado de los campos, y nos adaptamos, este equipo es inteligente. A todos nos gustaría dominar durante 80 minutos. No sé si es el mejor momento, pero estamos bien y eso es lo importante”, concluyó.

Los posibles cambios

Por otro lado, se refirió al posible ingreso de Nicolás Otamendi, y a la presencia de Ángel Di María, quien jugará su último partido con la Selección Argentina: “Tomamos en consideración muchas cosas, pero no la de cambiar de posiciones a jugadores, solo lo hacemos si tenemos alguna dificultad física. Podría entrar Otamendi, es una opción real. Ya veremos hoy en el último entrenamiento”, tiró.

Y añadió: “Nosotros siempre hemos decidido el equipo con relación al rival que enfrentamos. Con Ecuador Ángel no entró y pudo ser su último partido. Siempre será el equipo por delante, si tiene que jugar es porque creemos que tiene que jugar, y si decidimos que no, es porque pensamos el partido por otro lado. Como entrenador pensamos que eso es básico, pensar en el partido porque hay muchos condicionantes. Esperemos que todo vaya bien y que se pueda retirar de la mejor forma”.