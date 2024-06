La prensa en Chile cuestionó duramente el arbitraje de Andrés Matonte en el triunfo de la Selección Argentina ante ‘la Roja’ por la Copa América 2024. Varios medios de comunicación criticaron algunas decisiones, como por ejemplo, ignorar el ‘planchazo’ de Rodrigo de Paul a Gabriel Suazo o la presunta falta de Cristian Romero a Víctor Dávila, que pudo haber sido penal.

Los portales deportivos chilenos defenestraron la actuación arbitral debido a estas jugadas en donde Argentina se habría visto beneficiada. La expulsión para de Paul o el penal por falta de Cuti Romero podrían haber cambiado el rumbo del partido en favor de la selección de Chile, sobre todo por tratarse de jugadas en el primer tiempo.

No obstante, hubo distintas publicaciones que han sido tendencia producto de las críticas a Matonte. El diario La Tercera puso en el ojo de la tormenta a Rodrigo de Paul y lo apuntó como el “amigo de Lionel Messi”, quien pareciera tener un “reglamento distinto” al resto. “¿Reglamento diferente para el amigo de Messi? La feroz entrada de Rodrigo de Paul contra Gabriel Suazo que ni siquiera revisó el VAR“, tituló la nota sobre la jugada.

Así tituló La Tercera la nota de la entrada de Rodrigo de Paul a Gabriel Suazo.

El portal RedGol también puso el foco en el pisotón de de Paul. “Impresentable Matonte“, titularon una de sus notas, haciendo referencia a la opinión del periodista Pablo Flamm de D Sports por esa jugada. También titularon otra publicación como si la Selección Argentina jugó con uno de más: “Jugar contra 12“ y expusieron las polémicas del árbitro uruguayo.

“Impresentable Matonte”, para describir la decisión del árbitro.

Por su parte, la edición de Chile de BOLAVIP tuvo unas fuertes declaraciones de un periodista chileno que denunció como un “robo asqueroso” este partido. “El partido fue un robo asqueroso, esta Copa América no sirve para nada, canchas malas, dimensiones de las canchas malas, corrupción en el sorteo, esta es una copa corrupta“, dijo el periodista Jorge Coke Hevia.

“Jugar con 12”, denunciaron desde Chile tras el arbitraje.

Este ‘planchazo’ del futbolista de Atlético de Madrid hizo estallar de bronca a varios chilenos, dejando en un segundo plano el manotazo de Cuti Romero a Víctor Dávila dentro del área. El VAR no llamó a Matonte y la jugada pasó desapercibida, aunque de ser falta, hubiese sido penal.

Claudio Bravo prefirió no entrar en polémicas con Andrés Matonte ni el VAR

Luego de consumarse la derrota ante Argentina, hubo declaraciones del arquero Claudio Bravo, una de las figuras del partido. Se mostró autocrítico con la actuación de la selección de Chile y prefirió alejarse de las polémicas arbitrales contra Matonte o el VAR.

“Hoy día no nos alcanzó para haber ganado el encuentro, pero esto es así, ahora nos toca el otro partido donde si o si nos tocará ganar“, empezó diciendo en una entrevista con Chilevisión.

“No, no lo sé. Ya meterse con el VAR ahora… El partido ya terminó, nosotros no concretamos, nos marcaron y quieras o no te queda ese sabor amargo de la derrota en un partido donde si podríamos haber mantenido la igualdad cuando no estás tan claro y fino en las ocasiones que tienes“, opinó.

“No tengo claridad de la acción. No somos los encargados de analizar el VAR o la labor del árbitro. Pero si tú lo viste o lo analizaste, creo que esas cosas no se tienen que dejar pasar. Pero me quedo más con las cosas buenas que hicimos. Tenemos la opción de seguir mejorando y llegar bien a las Eliminatorias“, agregó.