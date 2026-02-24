Dónde se está jugando Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

En el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, Boca y Gimnasia de Chivilcoy hacen su estreno en el certamen, con el objetivo de iniciar su recorrido de la mejor manera y avanzar a la siguiente ronda, en donde esperarán por el ganador del cruce entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.

Este duelo se disputa en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, una de las canchas que fueron utilizadas en la última Copa América que se disputó en Argentina, y que tiene un importante historial en distintos eventos deportivos, así como también en shows de artistas musicales.

Ubicado en Salta, el estadio cuenta con una capacidad para 20.408 espectadores y fue inaugurado en enero de 2001 para ser utilizado en el Mundial Juvenil de Argentina 2001, en el que el equipo comandado por José Néstor Pekerman se consagró campeón.

Además, fue sede de la Copa América 2011, en donde albergó dos partidos. Los mismos fueron de la fase de grupos, con la victoria 1 a 0 de Ecuador sobre Venezuela por la fecha 1 y el empate 3 a 3 entre Paraguay, y la selección Vinotinto, por la última jornada.

En cuanto a la Copa Argentina, la sede salteña fue el escenario de una de las Semifinales de la edición 2011/12, en la que tras empatar en los 90 minutos reglamentarios, Racing le ganó por penales a River y avanzó a la final, en donde cayó frente al campeón Boca.

Por otro lado, este estadio también albergó distintos encuentros de Los Pumas, la Selección Argentina de Rugby, así como eventos de artistas nacionales como el Indio Solari y Tini Stoessel e internacionales como Wisin y Ricardo Arjona. El último show fue en 2022 con María Becerra.

Datos claves