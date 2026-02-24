Ander Herrera palpitó el debut de Boca en Copa Argentina y se refirió al presente del equipo: “No va a ser más fácil”

En el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, Boca hará su estreno en el certamen al enfrentarse a Gimnasia de Chivilcoy, equipo del Federal A, en búsqueda de un boleto a la siguiente instancia del certamen.

Previo a este encuentro, Ander Herrera, el volante español del Xeneize que volvió a la convocatoria tras superar un desgarro, habló con la cuenta oficial de la Copa Argentina, en donde se refirió tanto al presente de su equipo, como también a la actualidad de su rival, que aún no debutó de manera oficial en la temporada.

“Respetar al rival de mañana, a Gimnasia de Chivilcoy. Tratarlos con el respeto que merece cada rival al que enfrentamos. No por ser Boca y jugar en una categoría superior a ellos va a ser más fácil, nada de eso”, inició el futbolista respecto al elenco de Chivilcoy, que se enfrentará a Boca por primera vez en su historia.

Siguiendo por la misma línea, afirmó qué es lo que necesita el Xeneize para cambiar su andar irregular: “De a poquito, creo que ganando mañana tendremos más opciones de ganar el sábado, ganando el sábado tendremos más opciones de ganar a Lanús y así consecutivamente, día a día”.

Esta será la cuarta vez consecutiva en la que Boca hará su estreno en la Copa Argentina frente a un rival del Torneo Federal A. En las veces anteriores, debutó frente a Olimpo de Bahía Blanca (2023), Central Norte de Salta (2024) y Argentino de Monte Maíz (2025).

Desde la reanudación de este certamen, el elenco de la Ribera siempre superó esta instancia sin sobresaltos y frente al elenco de Chivilcoy buscará seguir con la racha positiva. En caso de avanzar, en 16avos de final se enfrentará al ganador de la llave entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.

El posible equipo de Boca para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy

El Xeneize saldría a la cancha con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.

