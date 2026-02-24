Es tendencia:
Quién es el árbitro en Boca vs Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina

Uno de los colegiados más experimentados en el país es el designado para impartir justicia en el duelo por 32avos de final.

Por Bruno Carbajo

© GettyFacundo Tello, el árbitro designado para el duelo entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.

Boca enfrenta a Gimnasia de Chivilcoy, este martes desde las 21.15 en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El Xeneize aspira a hacer valer la diferencia de jerarquía entre planteles para reencontrarse con la victoria y asegurar su clasificación a la próxima instancia, donde enfrentará al ganador de la llave entre Tristán Suárez y Sarmiento de Junín.

Bajo ese contexto, el árbitro designado por la Asociación del Fútbol Argentino para impartir justicia es uno de los nombres con más experiencia: Facundo Tello. El árbitro bahiense se encuentra acompañado de los asistentes Juan Mamani y Agustín Méndez, sumado a Federico Benítez oficiando de cuarto árbitro.

La relación entre Boca y Tello es de larga data, al punto de que el Xeneize es el equipo al que arbitró en más oportunidades a lo largo de su carrera. En total se vieron las caras en 38 duelos, con un saldo más que positivo para el elenco de la Ribera: 22 victorias, nueve empates y siete derrotas. La última ocasión fue en el 1-1 ante Tigre, en Victoria, por el Torneo Apertura. Del lado opuesto, se trata de la primera vez en la que Tello impartirá justicia en un duelo de Gimnasia de Chivilcoy.

Facundo Tello cuenta con experiencia nacional e internacional como árbitro (Getty).

Este es el octavo partido para Tello en la temporada. Anteriormente, dijo presente en cuatro por el Torneo Apertura, dos por la Liga de Emiratos Árabes y uno en el fútbol saudí, donde dirigió hace tan solo dos días en la victoria 2-1 de Al-Qadsiah ante Al-Ittihad.

La formación de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.

Datos clave

  • Boca Juniors enfrenta a Gimnasia de Chivilcoy este martes a las 21:15 en Salta y Facundo Tello es el árbitro.
  • El árbitro Facundo Tello dirigió a Boca en 38 duelos, con 22 victorias xeneizes.
  • Tello arbitró hace dos días el triunfo de Al-Qadsiah 2-1 ante Al-Ittihad en Arabia.
