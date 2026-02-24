Es tendencia:
Por qué no juega hoy Leandro Paredes en Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina 2026

El capitán de Boca no forma parte del compromiso que se lleva a cabo en Salta. Tampoco jugó ante Racing.

Por Julián Mazzara

Leandro Paredes, futbolista de Boca.
© Getty ImagesLeandro Paredes, futbolista de Boca.

Este martes, Boca se enfrenta a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina, donde los dirigidos por Claudio Úbeda no cuentan con la presencia de Leandro Paredes, quien ni siquiera formó parte de los convocados.

Si bien el mediocampista, y también capitán del Xeneize, viajó hacia la provincia de Salta para acompañar al plantel, no tendrá acción en el Estadio Padre Martearena.

La ausencia de Paredes se debe a un esguince en el tobillo de la pierna derecha, y se estima que su regreso a las canchas sería el sábado 28 de febrero, cuando Boca reciba a Gimnasia de Mendoza, en La Bombonera, a partir de las 17:45 horas.

Mientras el futbolista nacido en San Justo continúa con su recuperación, en la formación ante Gimnasia de Chivilcoy, serán Tomás Belmonte y Milton Delgado los que se encontrarán desde el inicio.

Leandro Paredes fue desafectado por Claudio Úbeda.

Leandro Paredes fue desafectado por Claudio Úbeda.

Los números de Leandro Paredes desde su vuelta a Boca

Leandro Paredes afrontó un total de 1.893 minutos, los cuales se reparten en 20 partidos: anotó dos goles y aportó seis asistencias.

DATOS CLAVES

  • Leandro Paredes padece un esguince de tobillo y no juega ante Gimnasia de Chivilcoy.
  • El regreso de Paredes se estima para el 28 de febrero en La Bombonera.
  • Boca enfrenta a Gimnasia de Chivilcoy en el Estadio Padre Martearena por Copa Argentina.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

