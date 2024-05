Racing vuelve al ruedo con el objetivo de dejar atrás la durísima derrota contra Talleres de Remedios de Escalada por Copa Argentina y el rival de turno será Red Bull Bragantino, su competidor directo por la cima del Grupo H de la CONMEBOL Sudamericana 2024.

Si bien el presente de la Academia está rodeado de incertidumbre, luego de no haber clasificado a la fase final de la Copa de la LPF y haber sufrido una eliminación temprana en la Copa Argentina, lo cierto es que el equipo de Gustavo Costas está bien parado en el ámbito continental.

Son tres victorias en tres partidos jugados para Racing en la actual Copa Sudamericana, donde tan solo un rival le pudo convertir un gol (2-1 contra Coquimbo Unido). Sin embargo, al tener en cuenta que solo uno clasifica a octavos de final, en Avellaneda estarán con la calculadora en la mano de todas formas.

Racing quiere seguir a paso firme en la Copa Sudamericana. (Foto: Getty)

Qué pasa si Racing pierde contra Bragantino

Si Racing es derrotado por Red Bull Bragantino en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ambos equipos compartirán la cima de su zona con nueve puntos cada uno y con dos fechas por disputarse.

No obstante, aún con una derrota en Brasil, la Academia se mantendrá por encima del Braga por diferencia de gol si es que hoy no es goleado por siete tantos o más, un panorama difícil de imaginar pero no imposible.

Qué pasa si Racing empata contra Bragantino

En caso de que Racing y Red Bull Bragantino empaten en Brasil por Copa Sudamericana, la Academia mantendrá la cima del Grupo H con 10 puntos y el Braga escalará a ocho unidades, dejando la misma distancia que había en la tabla antes del pitazo inicial.

Cómo está el grupo de Racing en la Copa Sudamericana

Racing es puntero del Grupo H con 9 puntos antes de que comience la fecha cuatro de la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana.

# EQUIPO PTS PJ DIF 1 Racing Club 9 3 +6 2 RB Bragantino 6 3 -1 3 Coquimbo 4 4 -1 4 Sp. Luqueño 1 4 -4

Vale recordar que el primero del Grupo H avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras que el segundo mejor ubicado deberá enfrentar a uno de los ocho equipos que terminen tercero en sus respectivas zonas de la CONMEBOL Libertadores en una ronda de playoffs.