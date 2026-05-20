El video de la explicación de Jesús Valenzuela sobre las manos en Boca vs. Cruzeiro

El árbitro venezolano fue captado después del partido explicando sus decisiones en las jugadas polémicas del empate del Xeneize con el conjunto brasileño.

Jesús Valenzuela fue uno de los protagonistas principales del partido que Boca y Cruzeiro empataron 1 a 1 y que se llevó a cabo este martes 19 de mayo en la Bombonera bajo el marco de la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Es que hubo tres decisiones del árbitro que incidieron directamente en el resultado del encuentro: no cobró una mano en la jugada del tanto de Fagner, invalidó el 2 a 1 de Miguel Merentiel por presunta mano de Milton Delgado y no señaló como penal la pelota que pegó en el brazo extendido de Lucas Romero dentro del área.

Como era de esperarse, los futbolistas de Boca y Claudio Úbeda se abalanzaron sobre el juez de campo apenas pitó el final. Sobre todo para recriminarle la última acción que le podría haber dado al Xeneize la chance de rematar desde los 12 pasos. Sin embargo, en ese momento, no hubo ningún tipo de explicación por parte del venezolano.

Donde sí se expresó al respecto, fue en las afueras del Estadio Alberto J. Armando con algunos allegados. Allí fue filmado por Matías Basualdo de Minuto Deportivo, refiriéndose, al parecer, sobre las diferencias entre la jugada de Milton Delgado y la de Lucas Romero y dando sus motivos por los que en una cobró mano y en la otra no.

🇻🇪 Jesús Valenzuela EXPLICANDO las manos de Milton Delgado y Lucas Romero



📹 IG: mati_basualdook/minutodeportivooficial pic.twitter.com/xQYAEslKSi — Boca Juniors – La Número 12 (@lanumero12comar) May 20, 2026

Boca espera resultado para hacer cuentas y encarar su último partido contra Universidad Católica

Boca espera que Universidad Católica empate o pierda contra Barcelona de Guayaquil este miércoles en Santiago de Chile, en el encuentro restante de la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

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Porque tras el empate con Cruzeiro, quedó segundo con 7 unidades, pero el conjunto chileno, su rival en la última jornada, puede superarlo si consigue un resultado positivo frente al equipo ecuatoriano.

A pesar de todo, el Xeneize, incluso, todavía tiene chances de ser primero, si en la jornada restante le gana a Universidad Católica y el Cruzeiro, en el Mineirao, iguala o cae con Barcelona.

En síntesis

El árbitro Jesús Valenzuela fue filmado explicando sus fallos tras el empate de Boca.

fue filmado explicando sus fallos tras el empate de Boca. El encuentro de Copa Libertadores 2026 se disputó este martes 19 de mayo.

se disputó este martes 19 de mayo. El club Boca espera que Universidad Católica juegue este miércoles contra Barcelona de Guayaquil.