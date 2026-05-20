Boca hoy: audios del VAR, reacciones de Paredes y Ubeda, la explicación de Jesús Valenzuela y más

La jornada del miércoles 20 de mayo tiene a Boca intentando asimilar el empate con Cruzeiro y esperando por Universidad Católica, a quien enfrentará el jueves 28 de mayo por un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores. El Xeneize se jugará todo en la última fecha.

Las explicaciones de Jesús Valenzuela, los audios del VAR publicados por Conmebol y las declaraciones de Claudio Ubeda, Leandro Paredes y compañía son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Conmebol publicó los audios del VAR

Menos de 12 horas después de lo sucedido en La Bombonera, Conmebol sacó a la luz los audios del VAR de Boca vs. Cruzeiro. Con dos videos, se conocieron las interpretaciones de Jesús Valenzuela y Ángel Arteaga en las manos de Milton Delgado y Lucas Romero.

A través de su portavoz, la casa madre del fútbol sudamericano respaldó al encargado de impartir justicia. La primera situación fue considerada como una “mano de bloqueo“, mientras que la segunda fue interpretada como “posición natural“.

Paredes desactivó los rumores sobre una pelea con Riquelme

Después del empate con sabor a poco para Boca ante Cruzeiro, Leandro Paredes habló en zona mixta y pasó por varios temas. Luego de hacer foco en el arbitraje, el campeón del mundo aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores de una pelea con Juan Román Riquelme.

En los últimos días, habían circulado rumores que indicaban que la relación entre el capitán y el presidente no era buena. Por eso, al ser consultado al respecto, decidió desactivar todo.

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El video de la explicación de Jesús Valenzuela sobre las manos en Boca vs. Cruzeiro

Jesús Valenzuela fue uno de los protagonistas principales del partido que Boca y Cruzeiro empataron 1 a 1 y que se llevó a cabo este martes 19 de mayo en la Bombonera bajo el marco de la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En las afueras del Estadio Alberto J. Armando, fue filmado por Matías Basualdo de Minuto Deportivo, refiriéndose, al parecer, sobre las diferencias entre la jugada de Milton Delgado y la de Lucas Romero y dando sus motivos por los que en una cobró mano y en la otra no.