Quién es el árbitro de Australia vs. Turquía por el Mundial 2026

El encuentro corespondiente al grupo D contará con la presencia de uno de los árbitros de mayor experiencia de CONMEBOL: Jesús Valenzuela.

Australia y Turquía se ven las caras por la fase de grupos del Mundial 2026, cerrando la jornada de sábado. El encuentro, que tiene lugar en el Estadio BC Place de Vancouver, cuenta con la presencia de un experimentado árbitro sudamericano Jesús Valenzuela.

Se trata de uno de los árbitros más importantes de CONMEBOL, teniendo en cuenta que es internacional desde 2013. Es la segunda edición de la Copa Mundial de la FIFA en la que dice presente, tras haber estado en la edición 2022 disputada en Qatar.

Jesús Valenzuela, el árbitro de Australia vs. Turquía: edad, nacionalidad, trayectoria y más

Oriundo de Portugesa, Venezuela, Valenzuela acumula más de 12 años como árbitro de la FIFA. Con 42 años, el Australia vs. Turquía será su tercer desafío en una Copa del Mundo, teniendo en cuenta que tuvo acción en otros dos compromisos de la cita pasada.

El venezolano había estado en el empate sin goles entre Inglaterra y Estados Unidos, el 25 de noviembre de 2022. Días más tarde, el 4 de noviembre, fue designado para el 3 a 1 de Francia sobre Polonia por los octavos de final.

Valenzuela sancionó un penal para Polonia ante Francia en el Mundial 2022. (Foto: Getty Images)

Valenzuela tiene un amplio recorrido en CONMEBOL y FIFA, con muchas finales en su espalda. Impartió justicia en dos de Recopa Sudamericana (2022 y 2025), dos de Copa Sudamericana (2023 y 2020) y la Copa Intercontinental 2025.

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Equipo arbitral de Australia vs. Turquía

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Quinto árbitro: Michael Orue (Perú)

VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

AVAR: Juan Soto (Venezuela)

SVAR: Fu Ming (China)

Datos del partido