Leandro Paredes encaró al árbitro Jesús Valenzuela tras el empate ante Cruzeiro: “Es una vergüenza”

El capitán del Xeneize se quejó del arbitraje que tuvo el venezolano, quien perjudicó al elenco dirigido por Claudio Úbeda.

Boca no pudo con Cruzeiro, empató en La Bombonera, y quedó sumamente complicado con su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. En el final del partido, todo el plantel xeneize reclamó una mano de Lucas Romero, capitán del conjunto brasileño, y cuando el árbitro Jesús Valenzuela se reunió con el resto de la terna, Leandro Paredes lo encaró.

“Tenés que ir a verla, es una vergüenza lo que hiciste”, le manifestó el capitán del club de La Ribera, que zafó de la amonestación post partido que lo imposibilitara de disputar el último juego contra Universidad Católica, que se disputará el jueves 28 de mayo, también en La Bombonera.

El reclamo del ex AS Roma no solo se dio en la mitad de la cancha, donde fue capturado por las cámaras de la transmisión oficial del juego, sino que también lo hizo en los micrófonos de Telefe, donde dialogó con la periodista Sofía Martínez, quien le consultó por el diálogo que mantuvo con el colegiado venezolano.

“Es raro porque él me dice: ‘La jugada del gol de ellos es mano, pero no es intencional’. La jugada de Delgado tampoco es intencional y cobra mano en contra. Es raro cómo decide, pero bueno, ya está”, exclamó el capitán azul y oro, que quedó completamente molesto por lo que fue la conducción arbitral.

También se refirió a lo que se viene, donde los de Úbeda están obligados a conseguir la victoria: “Hay que transmitir tranquilidad, lo importante es que dependemos de nosotros. Jugamos de local y con nuestra gente. Ojalá preparemos la semana de la mejor manera”, manifestó.

"TENÉS QUE IR A VERLA… ES UNA VERGÜENZA LO QUE HICISTE". El enojo del Leandro Paredes con el árbitro Valenzuela por la última mano polémica en el final del partido ante Cruzeiro.



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Así se juega la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores

Jueves 28 de mayo – 21:30 – Boca Juniors vs. Universidad Católica

Jueves 28 de mayo – 21:30 – Cruzeiro vs. Barcelona SC

Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

DATOS CLAVES

Boca empató con Cruzeiro y complicó su clasificación en la Copa Libertadores.

y complicó su clasificación en la Copa Libertadores. Leandro Paredes le reclamó al árbitro Jesús Valenzuela por una mano de Lucas Romero.

le reclamó al árbitro Jesús Valenzuela por una mano de Lucas Romero. El jueves 28 de mayo Boca enfrentará a Universidad Católica en La Bombonera.