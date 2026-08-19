Quién es el árbitro de Independiente Santa Fe vs. River por la Copa Sudamericana 2026

El encargado de impartir justicia en el Campín de Bogotá será el venezolano Jesús Valenzuela. Sus registros con ambos equipos.

Independiente Santa Fe y River se ven las caras en el partido de ida de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana. Ambos equipos buscarán imponerse en Bogotá y el encargado de llevar las riendas de las acciones en el campo de juego será Jesús Valenzuela.

El internacional venezolano fue designado por la CONMEBOL para impartir justicia en este electrizante duelo continental. Con 42 años, el oriundo de Portuguesa llega con el objetivo de firmar una sólida actuación que le permita seguir ganando protagonismo y sumar más designaciones en las instancias decisivas de la competición.

El cuerpo arbitral lo completarán sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que Yender Herrera será el cuarto árbitro. Por su parte, el VAR estará comandado por el ecuatoriano Carlos Orbe, acompañado por Byron Romero en el AVAR.

El historial del colegiado venezolano dirigiendo a River Plate registra 9 antecedentes internacionales, todos en la Copa Libertadores, con un saldo de 5 victorias y 4 derrotas. Entre esos compromisos destacan contundentes triunfos como el 8-0 sobre Binacional en 2020 o el 6-2 a Independiente del Valle en la fase de grupos de 2025, aunque también estuvo al frente en cruces exigentes de eliminación directa ante rivales como Palmeiras, Internacional y Atlético Mineiro.

Por la vereda opuesta, el registro de Valenzuela al frente de partidos de Independiente Santa Fe comprende únicamente dos antecedentes oficiales en el plano continental. Ambos encuentros se disputaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores y concluyeron 1 a 1: primero frente a Junior de Barranquilla en 2021 y recientemente ante Peñarol en 2026.

El equipo arbitral de Independiente Santa Fe vs. River Plate

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

4to árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

AVAR: Byron Romero (Ecuador)