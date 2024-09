Tanto Colo Colo como River tienen como gran objetivo a corto plazo avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores. La serie de cuartos de final iniciará el 17 de septiembre en Santiago de Chile, mientras que la revancha será el 24 del mismo mes en el Monumental de Núñez. Uno de los emblemas del Cacique es Arturo Vidal, quien es conocido por su fuerte personalidad.

El pasado sábado, Colo Colo cayó 3 a 0 ante Magallanes -elenco que juega en Segunda División- por la Copa Chile y Arturo Vidal explotó en una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick. El mediocampista, que se recupera de una lesión muscular desde hace unas semanas ya había tenido palabras desafortunadas para con Ricardo Gareca cuando la Roja fue goleada por la Selección Argentina por Eliminatorias el pasado jueves.

¿Qué dijo Vidal sobre sus compañeros de Colo Colo?

El Rey Arturo no soportó la manera de encarar el partido de sus compañeros y estalló: “Pero mirá esa falta de actitud. Así no se puede. Ellos van ganando y las pelean todas, y nosotros nada”. Luego puntualizó con dos compañeros en particular, primero lo hizo con Ramiro González, quien fue expulsado a falta de doce minutos para el cierre: “Con uno menos no se puede, se hace muy difícil”. Luego contra Cristian Zabala: “Paragua, preocúpate de la pelota, estás puro peleando. Andá pa’ arriba a marcar, estás ahí al medio sin marcar a nadie”.

Arturo Vidal. (Foto: IMAGO).

Se suspendió el clásico con la Católica

El próximo viernes 13 de septiembre se iba a disputar uno de los clásicos más apasionantes del fútbol chileno entre Colo Colo y la Universidad Católica, pero el mismo será reprogramado. No quedó muy claro el motivo de esta decisión, aunque se indicó que fue por pedido de Carabineros. Lo que es un hecho es que el Cacique llegará al duelo ante River por la ida de los cuartos de final con descanso, aunque lo hará luego de una dolorsa derrota por la Copa Chile.

¿Por qué no habrá visitantes entre River y Colo Colo?

Fue tema de conversación durante varias semanas y hubo idas y vueltas. La serie de cuartos de final entre River y Colo Colo será sin público visitante en las tribunas y eso de debe en parte a que ninguno de los clubes tenía el deseo real que eso suceda ya que ambos recaudan más dinero solamente con parcialidad local, además, la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no tenía la intención de recibir a los hinchas del Cacique, quienes protagonizaron incidentes serios en su visita a Boca por la Libertadores 2023.