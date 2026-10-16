“No me pasó ni en River”: Ramiro Funes Mori destacó el apoyo de la hinchada de Estudiantes

El experimentado defensor tuvo una destacada actuación ante Flamengo por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata empató 0-0 con Flamengo en UNO por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Pese a las bajas de Leandro González Pírez y Tomás Palacios, sumado a la inhabilitación de Marcos Rojo, el Pincha tuvo un gran encuentro en defensa y una de las figuras fue Ramiro Funes Mori.

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El Melli venía siendo resistido por algunas actuaciones irregulares. Sin embargo, este jueves tuvo una noche prácticamente sin fisuras y la hinchada de Estudiantes jugó un rol importante -tanto en la previa como durante el encuentro- para que esto sea así.

Puntualmente, Funes Mori fue el jugador más ovacionado cuando la voz del estadio anunció su nombre a la hora de dar a conocer la formación titular y luego fue muy aplaudido en cada internvención correcta. Esto no pasó desapercibido y el propio Ramiro se mostró muy agradecido por el apoyo.

Luego de su blooper el último fin de semana ante Central Córdoba en Santiago del Estero, Ramiro Funes Mori fue el MÁS OVACIONADO por la hinchada de Estudiantes en el aplausómetro.



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El agradecimiento de Funes Mori para los hinchas de Estudiantes

“Agradecido a la gente de Estudiantes. Siempre bancan, estamos todos en la misma, la verdad que no me pasó ni en River ni en otro lado, así que agradecido a la gente”, comenzó diciendo Funes Mori luego del empate sin goles en el Estadio UNO.

"AGRADECIDO A LA GENTE DE ESTUDIANTES, SIEMPRE BANCAN. LA VERDAD QUE NO ME PASÓ NI EN RIVER NI EN OTRO LADO…"



⚔️ Ramiro Funes Mori recibió el APOYO TOTAL de la hinchada Pincharrata ante Flamengo



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Acto seguido, el zaguero completó: “La verdad que necesitaba este partido, en lo personal más que nada. Yo sé que el grupo y el cuerpo técnico me bancan, así que contento por mi actuación en lo personal y por el equipo que hizo un partido bárbaro”.

Cuándo se juega la revancha entre Estudiantes y Flamengo

El Estadio Maracaná será el escenario de la revancha entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por las semifinales de la Copa Libertadores 2026. Este segundo capítulo se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre desde las 21:30 horas de Argentina.

En síntesis

Estudiantes 0-0 Flamengo en la ida de semifinales de la Copa Libertadores.

en la ida de semifinales de la Copa Libertadores. Ramiro Funes Mori fue el jugador más ovacionado por la hinchada de Estudiantes.

fue el jugador más ovacionado por la hinchada de Estudiantes. Jueves 22 de octubre será la revancha en el Maracaná a las 21:30.