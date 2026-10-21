Palmeiras vs. Fluminense en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por las semifinales de la Copa Libertadores

Palmeiras y Fluminense se enfrentan este miércoles 21 de octubre, por las semifinales de la Copa Libertadores. Los detalles de la televisación.

Palmeiras recibe a Fluminense este miércoles 21 de octubre desde las 21:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. Palmeiras llega con la ventaja en el bolsillo después de ganar la ida por 2-1 en Río de Janeiro, y ahora tiene la chance de sellar el pase a la final sin salir de São Paulo. Fluminense sabe que necesita revertir la historia en un solo partido o se queda afuera.

Se define quién avanza a la final de la Copa Libertadores, y el resultado global obliga a Fluminense a salir con todo desde el arranque mientras Palmeiras puede jugar con la calculadora en la cabeza.

La actualidad de ambos equipos

Palmeiras viene de imponerse en la ida ante este mismo rival y antes de eso tuvo un cruce parejo con LDU Quito, al que le ganó un partido y le perdió otro. El equipo mostró que puede sufrir en algunos pasajes, pero la efectividad en los momentos clave lo tiene con un pie en la final.

Fluminense, en cambio, no logra encontrar la regularidad en los últimos encuentros. Cayó en la ida frente a Palmeiras y también había perdido como visitante contra Platense, aunque sí pudo ganarle a ese mismo rival de local. Necesita un partido perfecto para dar vuelta la serie.

El historial entre Palmeiras y Fluminense

El historial entre ambos tiene a Palmeiras como el más ganador, con 25 triunfos contra 19 de Fluminense y 8 empates en 52 enfrentamientos, además de una diferencia de goles favorable (73 contra 59). En los cruces más recientes hubo de todo: la ida de esta semifinal la ganó Palmeiras, pero en agosto Fluminense le había ganado 3-2, y en febrero se impuso el conjunto paulista por 2-1. La serie muestra que ninguno saca ventajas claras cuando se enfrentan seguido.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/10/2026 Fluminense vs. Palmeiras 1-2 CONMEBOL Libertadores 15/08/2026 Fluminense vs. Palmeiras 3-2 Serie A 26/02/2026 Palmeiras vs. Fluminense 2-1 Serie A 23/11/2025 Palmeiras vs. Fluminense 0-0 Serie A 23/07/2025 Fluminense vs. Palmeiras 1-2 Serie A 08/12/2024 Palmeiras vs. Fluminense 0-1 Serie A 25/07/2024 Fluminense vs. Palmeiras 1-0 Serie A 03/12/2023 Palmeiras vs. Fluminense 1-0 Serie A 06/08/2023 Fluminense vs. Palmeiras 2-1 Serie A 27/08/2022 Fluminense vs. Palmeiras 1-1 Serie A

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Horario del partido

Argentina: 21:30 hs

Por dónde ver el partido

Todos los partidos de las semifinales

Flamengo vs. Estudiantes — jueves 22 de octubre, 21:30 hs

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En síntesis