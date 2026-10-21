Palmeiras vs. Fluminense en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por las semifinales de la Copa Libertadores

Palmeiras recibe a Fluminense este miércoles 21 de octubre desde las 21:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. Palmeiras llega con la ventaja en el bolsillo después de ganar la ida por 2-1 en Río de Janeiro, y ahora tiene la chance de sellar el pase a la final sin salir de São Paulo. Fluminense sabe que necesita revertir la historia en un solo partido o se queda afuera.
Se define quién avanza a la final de la Copa Libertadores, y el resultado global obliga a Fluminense a salir con todo desde el arranque mientras Palmeiras puede jugar con la calculadora en la cabeza.
La actualidad de ambos equipos
Palmeiras viene de imponerse en la ida ante este mismo rival y antes de eso tuvo un cruce parejo con LDU Quito, al que le ganó un partido y le perdió otro. El equipo mostró que puede sufrir en algunos pasajes, pero la efectividad en los momentos clave lo tiene con un pie en la final.
Fluminense, en cambio, no logra encontrar la regularidad en los últimos encuentros. Cayó en la ida frente a Palmeiras y también había perdido como visitante contra Platense, aunque sí pudo ganarle a ese mismo rival de local. Necesita un partido perfecto para dar vuelta la serie.
El historial entre Palmeiras y Fluminense
El historial entre ambos tiene a Palmeiras como el más ganador, con 25 triunfos contra 19 de Fluminense y 8 empates en 52 enfrentamientos, además de una diferencia de goles favorable (73 contra 59). En los cruces más recientes hubo de todo: la ida de esta semifinal la ganó Palmeiras, pero en agosto Fluminense le había ganado 3-2, y en febrero se impuso el conjunto paulista por 2-1. La serie muestra que ninguno saca ventajas claras cuando se enfrentan seguido.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/10/2026
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-2
|CONMEBOL Libertadores
|15/08/2026
|Fluminense vs. Palmeiras
|3-2
|Serie A
|26/02/2026
|Palmeiras vs. Fluminense
|2-1
|Serie A
|23/11/2025
|Palmeiras vs. Fluminense
|0-0
|Serie A
|23/07/2025
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-2
|Serie A
|08/12/2024
|Palmeiras vs. Fluminense
|0-1
|Serie A
|25/07/2024
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-0
|Serie A
|03/12/2023
|Palmeiras vs. Fluminense
|1-0
|Serie A
|06/08/2023
|Fluminense vs. Palmeiras
|2-1
|Serie A
|27/08/2022
|Fluminense vs. Palmeiras
|1-1
|Serie A
Horario del partido
- Argentina: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: ESPN3, Disney+ Premium
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fubo, beIN SPORTS CONNECT
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN3
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Todos los partidos de las semifinales
- Flamengo vs. Estudiantes — jueves 22 de octubre, 21:30 hs
En síntesis
- Palmeiras y Fluminense se enfrentan este miércoles 21 de octubre por las semifinales de la Copa Libertadores.
- El partido se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium.
- Palmeiras llega tras vencer a Fluminense 2-1.
- Fluminense llega tras caer ante Palmeiras 1-2.