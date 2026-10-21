Alineaciones de Palmeiras y Fluminense para el duelo de las semifinales de la Copa Libertadores

Palmeiras y Fluminense se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Copa Libertadores. Las formaciones probables de los dos equipos.

Palmeiras recibe a Fluminense este miércoles 21 de octubre desde las 21:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a las semifinales de la Copa Libertadores. Palmeiras viene de ganarle 2-1 a Fluminense y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Fluminense viene de caer 1-2 ante Palmeiras y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Palmeiras y Fluminense

Palmeiras (3-4-2-1): Carlos Miguel, Gustavo Gómez, Murilo, Alexander Barboza, Jhon Arias, Agustín Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez, José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Fluminense (4-2-3-1): Fábio, Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Guilherme Arana, Nonato, Ganso, Hércules, Agustín Canobbio, Hulk, Jefferson Savarino. DT: Marcão.

Bajas y ausentes de Palmeiras y Fluminense

Palmeiras:

Vítor Roque (esguince de tobillo)

Jefté (lesión de meniscos; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Fluminense:

Alisson (lesión de cadera; vuelve a fines de octubre de 2026)

Germán Cano (lesión en el muslo)

Martinelli (lesión de rodilla)

Riquelme Felipe (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

John Kennedy (rotura de ligamentos cruzados)

Matheus Reis (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

La previa de Palmeiras y Fluminense: todo lo que hay que saber

Día: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre Hora: 21:30 (hora de Argentina)

21:30 (hora de Argentina) Historial: 52 cruces — Palmeiras ganó 25, Fluminense ganó 19 y empataron 8

52 cruces — Palmeiras ganó 25, Fluminense ganó 19 y empataron 8 Último antecedente: 15/10/2026: Fluminense 1-2 Palmeiras