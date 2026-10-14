Con un gol del Flaco López, Palmeiras venció a Fluminense en el Maracaná y quedó a un paso de la final de la Libertadores

El Verdao se impuso por 2-1 y resolverá la serie en Sao Paulo. El argentino abrió la cuenta y Marlon Freitas amplió, pero descontó Wesley Nata.

Este miércoles, el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro fue testigo de un cruce entre equipos brasileños, correspondiente al partido de ida de las semifinales de la presente edición de la Copa Libertadores de América. Es que Fluminense y Palmeiras midieron fuerzas con el objetivo en común de dar el primer paso hacia la gran final.

Cabe recordar que el combinado carioca arribó a esta instancia del certamen continental después de culminar segundo en un grupo también compuesto por Independiente Rivadavia, Bolívar y Deportivo La Guaira. Posteriormente, Fluminense dejó en el camino al propio equipo argentino en octavos de final y a Platense en cuartos de final.

Paralelamente, Palmeiras terminó segundo en una zona también integrada por Cerro Porteño, Sporting Cristal y Junior de Barranquilla. Más tarde, el Verdeo se impuso ante el propio combinado paraguayo en la etapa de octavos de final y posteriormente contra Liga Deportiva Universitaria de Quito en la fase de cuartos de final.

En medio de ese panorama, tal como se imaginaba en la previa, el trámite del partido se mostró equilibrado y parejo en su tramo inicial. Sin embargo, cuando se moría la primera parte y estaba por desembarcar el descanso, el Flaco López apareció en escena para conectar un centro desde la izquierda y abrir la cuenta para el Verdao.

Flaco López adelantó a Palmeiras

¡¡¡O FLACO LÓPEZ!!! El argentino llegó solo para conectar el centro de Piquerez y anotó el 1-0 de Palmeiras vs. Fluminense en el Maracaná.



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Posteriormente, ya en la etapa complementaria, Fluminense redobló esfuerzos con la misión de rescatar por lo menos un empate en condición de local. Paralelamente, Palmeiras contó con más espacios para lastimar de contragolpe y prácticamente sentenciar la historia pensando en lo que será la resolución de la serie en Sao Paulo.

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En ese contexto, a los 40 minutos del segundo tiempo, Palmeiras capitalizó uno de sus avances con espacios. Y, luego de una serie de rebotes, Marlon Freitas apareció para despacharse con un certero remate para estampar el 2-0 de los encabezados estratégicamente por Abel Ferreira, enmudeciendo por completo el Maracaná.

El gol de Marlon Freitas

¡¡CORTÓ FIAMBRE EN EL MARACANÁ!! Marlos Freitas apareció solo con todo Fluminense en su área y le pegó se sobrepique para anotar el 2-0 de Palmeiras vs. Fluminense.



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Lo que siguió después fue un Fluminense completamente desesperado buscando hallar el descuento y un Palmeiras muy tranquilo, manejando los hilos del partido y también los tiempos. Pero, en la agonía del espectáculo, Wesley Nata metió un cabezazo y estampó el 1-2 definitivo para los locales, ofreciendo un atisbo de esperanza para la vuelta.

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El descuento de Weslay Nata

¡¿A DÓNDE SALIÓ EL ARQUERO?! Carlos Miguel salió mal y Wesley aprovechó para anotar el 1-2 de Fluminense vs. Palmeiras en el Maracaná.



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