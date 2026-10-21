Atento, Estudiantes: Palmeiras venció a Fluminense por penales y jugará la final de la Copa Libertadores

Luego de perder por 1-0 de cara a su público, el Verdao, apoyado en el partido de ida, fue más efectivo en los penales e irá por otro título.

Este miércoles, en el estadio Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, quedó definido el primer finalista de la Copa Libertadores de América 2026. Es que Palmeiras y Fluminense volvieron a encontrarse frente a frente después de lo que fue la victoria por 2-1 del Verdao, hace una semana, en pleno Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Toda la Copa Libertadores se vive a través de la pantalla de Disney+

En ese entonces, los comandados estratégicamente por Abel Ferreira sacaron a relucir toda su jerarquía para imponerse gracias a los tantos conseguidos por José Manuel López y Marlos Freitas, mientras que Wesley Nata descontó para los cariocas. Así, se acercaron hacia la gran final, contemplando que en el lado opuesto de la serie luchan cabeza a cabeza Flamengo y Estudiantes de La Plata.

Así las cosas, Palmeiras salió a jugar el partido sin tomar demasiados riesgos, siendo consciente de la ventaja conseguida en condición de visitante. Por su parte, Fluminense trató de hacerse dueño de la pelota y de redoblar esfuerzos ofensivos con la misión de equilibrar la serie, aunque desprotegiéndose en el retroceso.

En medio de ese panorama, ninguno de los dos equipos expuso una lucidez importante al cabo de los primeros 45 minutos. Como consecuencia de ello, el desanso desembarcó con un rotundo empate 0-0 en el marcador que mantuvo la serie totalmente abierta y con una enorme expectativa pensando en la etapa complementaria.

Luego, en el segundo tiempo, esa tendencia se mantuvo de forma contundente. Sin embargo, a los 37 minutos y cuando nada lucía en el horizonte, Fluminense diseñó una extraordinaria maniobra colectiva que fue capitalizada por Hércules, quien sacó un muy buen remate junto a un palo y estampó el 1-0 para igualar el acumulado.

El golazo de Hércules

¡¡QUIERE SER EL HÉROE DE FLU!! Tremendo remate de Hércules tras una gran serie de pases para que Fluminense ponga el 2-2 global vs. Palmeiras. ¡Qué final se viene!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YYF5mfQ8PQ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2026

Publicidad

Esa mínima distancia de Fluminense se mantuvo hasta el pitazo final, por lo que la resolución de la serie se estiró hasta la definición por penales. Bajo esa órbita, ya desde los doce pasos, Palmeiras expuso una mayor efectividad: su arquero, Carlos Miguel, tapó el disparo de Nonato y diagramó un triunfo por 5-3 para que los suyos vayan por otro título.

Flamengo vs. Estudiantes, la otra semifinal

Este jueves 22 de octubre, desde las 21:30 horas de la República Argentina, Flamengo y Estudiantes de La Plata volverán a medir fuerzas. Será luego del empate 0-0 llevado a cabo en Estadio Uno, ahora con el Estadio Maracaná como escenario.

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores

La gran final de la Copa Libertadores de América 2026, entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata o Flamengo, se llevará a cabo el próximo domingo 28 de noviembre con el Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, como testigo.

Publicidad

El cuadro de la Copa Libertadores