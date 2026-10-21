La particular chicana de Fluminense a Boca luego de la clasificación a la final de la Copa Sudamericana

En sus redes sociales el elenco de Río de Janeiro se acordó de la final de la Libertadores 2023.

Luego de la clasificación de Boca a la final de la Copa Conmebol Sudamericana, en su cuenta de X (ex Twitter), la cuenta oficial de Fluminense publicó un llamativo posteo, en el que chicaneó al elenco argentino por la final de la Libertadores 2023, en la que le ganó 2 a 1 en el Maracaná.

Este posteo se debe al partido que tendrá que jugar el Flu frente a Palmeiras por la revancha de la Copa Libertadores. En la ida, cayó 2 a 1 en condición de local, por lo que ahora está obligado a ir al Allianz Parque de Sao Paulo a ganar, para por lo menos, llevar la definición a los penales.

“¡Siempre superamos grandes desafíos, en casa o fuera! Mañana tenemos otro más. ¡VAMOS A DARLA Vuelta, NENSE!”, dice la publicación de Fluminense, junto a una foto de John Kennedy celebrando su gol ante Boca, que le dio la primera y única Libertadores de su historia al club.

Sempre superamos grandes desafios, em casa ou fora!



Amanhã temos mais um. VAMOS VIRAR, NENSE! pic.twitter.com/95WG52XWpt — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 21, 2026

La curiosa coincidencia de Boca con la final ante Fluminense

Después de la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, en las redes sociales los hinchas de Boca comenzaron a comparar el gol de Leandro Paredes para el 3 a 1 definitivo con un remate que tuvo Merentiel en aquella final que el Xeneize perdió ante Fluminense en 2023, y que pasó cerca del ángulo.

“Mismo minuto, misma cancha, mismo sector. Se acaba de romper el maleficio señores”, dice el posteo de un hincha, con el video del disparo de Merentiel, que estuvo cerca de darle la tan ansiada séptima Copa Libertadores de la historia a la institución.

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Mismo minuto, misma cancha, mismo sector. Se acaba de romper el maleficio señores. pic.twitter.com/uX2L3Vz6uC — Dante Colotto (@DanteColotto) October 21, 2026

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