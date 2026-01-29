Tiene una deuda de 531,3 millones de dólares y es uno de los posibles rivales de Boca en la Copa Libertadores 2026

Boca vuelve a la Copa Libertadores y es uno de los seis equipos argentinos que la disputarán en este 2026, junto a Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Independiente Rivadavia y Platense. No hay dudas de que los principales rivales serán los clubes brasileños, quienes recibieron una inversión de 40 millones a su favor. Sin embargo, uno de ellos está en números rojos, y en una situación crítica.

La realidad que vive el Corinthians, vigente campeón de la Copa de Brasil y que tiene en sus filas a jugadores como Memphis Depay, no es la mejor. El más reciente informe del medio Globo indicó que tienen una deuda bruta que asciende a los 2,812 mil millones de reales, algo así como 531,3 millones de dólares.

El contrato de Depay tiene deudas millonarias. (Getty)

Entre los múltiples problemas financieros que tiene el Corinthians, un cuarto de ellos corresponden a la financiación del Neo Química Arena, su estadio. A la vez, el club todavía no termina de saldar lo que le debe a su figura, Memphis, unos cuatro millones de dólares.

También siguen sin pagarle a Talleres por el traspaso de Rodrigo Garro, una situación que ya ha sido elevada a la FIFA en su momento y por la cual siguen negociando. Ahora mismo, esa deuda es superior a los 7 millones de dólares.

Talleres todavía acusa la deuda por Rodrigo Garro. (Getty)

El mismo reporte indica que el club paulista no ha hecho más que incrementar su déficit, y luego tras el último ejercicio contable, el resultado negativo fue de 204,2 millones de reales, acumulado en diez meses. Aun así, de momento ninguna entidad ha intimado a Corinthians y el Timao tiene la oportunidad de encaminar sus finanzas en 2026, con la inyección que significará disputar la Libertadores.

Cabe destacar que la directiva actual del Corinthians, con empresario metalúrgico Osmar Stabile a la cabeza, recién se hizo cargo del club en agosto del 2025, tras la destitución de Augusto Melo. El antiguo presidente fue acusado de corrupción y que está en juicio por hurto y lavado de dinero.

Osmar Stábile es el nuevo Presidente. Asumió en agosto, tras tres meses de acefalía.

El Corinthians forma parte del Bombo 2 de la Copa Libertadores, por lo que podría ser rival de Boca (Bombo 1), Rosario Central (Bombo 3), Independiente Rivadavia o Platense (ambos en Bombo 4), algo que se definirá en el sorteo del próximo 18 de marzo.

