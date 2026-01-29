Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Tiene una deuda de 531,3 millones de dólares y es uno de los posibles rivales de Boca en la Copa Libertadores 2026

El presente del club brasileño no es el mejor e incluso tiene deudas con clubes argentinos.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Registra más de 500 millones en deudas y podría ser rival de Boca
© GettyRegistra más de 500 millones en deudas y podría ser rival de Boca

Boca vuelve a la Copa Libertadores y es uno de los seis equipos argentinos que la disputarán en este 2026, junto a Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Independiente Rivadavia y Platense. No hay dudas de que los principales rivales serán los clubes brasileños, quienes recibieron una inversión de 40 millones a su favor. Sin embargo, uno de ellos está en números rojos, y en una situación crítica.

La realidad que vive el Corinthians, vigente campeón de la Copa de Brasil y que tiene en sus filas a jugadores como Memphis Depay, no es la mejor. El más reciente informe del medio Globo indicó que tienen una deuda bruta que asciende a los 2,812 mil millones de reales, algo así como 531,3 millones de dólares.

El contrato de Depay tiene deudas millonarias. (Getty)

El contrato de Depay tiene deudas millonarias. (Getty)

Entre los múltiples problemas financieros que tiene el Corinthians, un cuarto de ellos corresponden a la financiación del Neo Química Arena, su estadio. A la vez, el club todavía no termina de saldar lo que le debe a su figura, Memphis, unos cuatro millones de dólares.

También siguen sin pagarle a Talleres por el traspaso de Rodrigo Garro, una situación que ya ha sido elevada a la FIFA en su momento y por la cual siguen negociando. Ahora mismo, esa deuda es superior a los 7 millones de dólares.

Talleres todavía acusa la deuda por Rodrigo Garro. (Getty)

Talleres todavía acusa la deuda por Rodrigo Garro. (Getty)

Publicidad

El mismo reporte indica que el club paulista no ha hecho más que incrementar su déficit, y luego tras el último ejercicio contable, el resultado negativo fue de 204,2 millones de reales, acumulado en diez meses. Aun así, de momento ninguna entidad ha intimado a Corinthians y el Timao tiene la oportunidad de encaminar sus finanzas en 2026, con la inyección que significará disputar la Libertadores.

Cabe destacar que la directiva actual del Corinthians, con empresario metalúrgico Osmar Stabile a la cabeza, recién se hizo cargo del club en agosto del 2025, tras la destitución de Augusto Melo. El antiguo presidente fue acusado de corrupción y que está en juicio por hurto y lavado de dinero.

Osmar Stábile es el nuevo Presidente. Asumió en agosto, tras tres meses de acefalía.

Osmar Stábile es el nuevo Presidente. Asumió en agosto, tras tres meses de acefalía.

Publicidad

El Corinthians forma parte del Bombo 2 de la Copa Libertadores, por lo que podría ser rival de Boca (Bombo 1), Rosario Central (Bombo 3), Independiente Rivadavia o Platense (ambos en Bombo 4), algo que se definirá en el sorteo del próximo 18 de marzo.

En síntesis

  • Corinthians mantiene una deuda bruta de 531,3 millones de dólares según informes financieros.
  • El club adeuda 7 millones de dólares a Talleres por el traspaso de Rodrigo Garro.
  • El club cambió de presidente tras acusaciones de corrupción en agosto del 2025.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

Lee también
Mercado de pases de Boca HOY y EN VIVO: oferta por Kevin Serna, Riquelme le ofreció contrato a Ángel Romero y Auzmendi a detalles
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca HOY y EN VIVO: oferta por Kevin Serna, Riquelme le ofreció contrato a Ángel Romero y Auzmendi a detalles

La clave de Palermo para sacar a Fortaleza de los puestos de descenso: "No soy Guardiola, ni Ancelotti"
Fútbol Sudamericano

La clave de Palermo para sacar a Fortaleza de los puestos de descenso: "No soy Guardiola, ni Ancelotti"

Fue al Mundial con Brasil, jugó en Manchester City y ahora fue detenido por una deuda alimenticia con su hijo
Fútbol Internacional

Fue al Mundial con Brasil, jugó en Manchester City y ahora fue detenido por una deuda alimenticia con su hijo

El reproche de Juan Sebastián Verón sobre el pasillo de Boca a Estudiantes: “Raro”
Fútbol Argentino

El reproche de Juan Sebastián Verón sobre el pasillo de Boca a Estudiantes: “Raro”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo