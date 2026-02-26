Los ocho equipos que siguen en carrera para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Se terminó la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Con la eliminación de Argentinos Juniors como impacto más contundente de la fase, se confirmaron los 8 equipos que siguen su curso en la última instancia previa antes de la fase de grupos.
La segunda fase de la pre-Libertadores se empezó a definir el pasado martes, cuando Carabobo eliminó a Huachipato, así como también Sporting Cristal a 2 de Mayo de Paraguay. Y la jornada la cerró Independiente Medellín eliminando a Liverpool.
El miércoles, en tanto, Bahía quedó afuera ante O’Higgins por penales, clasificando al igual que Barcelona dejando en camino a Argentinos. Botafogo, en los 180′ reglamentarios, eliminó a Nacional Potosí. La gran sorpresa la dio Juventud de Las Piedras de Uruguay, eliminando a Guaraní desde los doce pasos. Y en el cierre final, Deportes Tolima se quedó con el pase ante Deportivo Táchira.
Así las cosas, quedaron definidos los cruces de la fase 3, con los 8 clasificados que buscarán los 4 cupos restantes de la Copa Libertadores 2026.
Los cruces de la fase 3 de la Copa Libertadores
- Independiente Medellín (Colombia) – Juventud de Las Piedras (Uruguay)
- O’Higgins (Chile) – Deportes Tolima (Colombia)
- Sporting Cristal (Perú) – Carabobo (Venezuela)
- Barcelona (Ecuador) – Botafogo (Brasil)
Calendario completo de la Libertadores 2026
- Fase 1 (ida): desde el 2 de febrero – disputada –
- Fase 1 (vuelta): desde el 9 de febrero – disputada –
- Fase 2: del 17 al 26 de febrero – disputada –
- Fase 3: del 3 al 12 de marzo – A DISPUTAR –
- Sorteo de la fase de grupos: 19 de marzo
- Fecha 1: 7 al 9 de abril
- Fecha 2: 14 al 16 de abril
- Fecha 3: 28 al 30 de abril
- Fecha 4: 5 al 7 de mayo
- Fecha 5: 19 al 21 de mayo
- Fecha 6: 26 al 28 de mayo
- Sorteo de octavos: semana del 6 de junio
- Octavos: 11 al 20 de agosto
- Cuartos: 8 al 17 de septiembre
- Semifinales: 14 al 22 de octubre
- Final: sábado 28 de noviembre
Cómo serán los bombos de la Libertadores 2026
- Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).
- Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).
- Bombo 3: Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).
- Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), 4 equipos de repechaje.