Los ocho equipos que siguen en carrera para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Se terminó la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Con la eliminación de Argentinos Juniors como impacto más contundente de la fase, se confirmaron los 8 equipos que siguen su curso en la última instancia previa antes de la fase de grupos.

La segunda fase de la pre-Libertadores se empezó a definir el pasado martes, cuando Carabobo eliminó a Huachipato, así como también Sporting Cristal a 2 de Mayo de Paraguay. Y la jornada la cerró Independiente Medellín eliminando a Liverpool.

El miércoles, en tanto, Bahía quedó afuera ante O’Higgins por penales, clasificando al igual que Barcelona dejando en camino a Argentinos. Botafogo, en los 180′ reglamentarios, eliminó a Nacional Potosí. La gran sorpresa la dio Juventud de Las Piedras de Uruguay, eliminando a Guaraní desde los doce pasos. Y en el cierre final, Deportes Tolima se quedó con el pase ante Deportivo Táchira.

Así las cosas, quedaron definidos los cruces de la fase 3, con los 8 clasificados que buscarán los 4 cupos restantes de la Copa Libertadores 2026.

La Copa Libertadores se vive en Disney +.

Los cruces de la fase 3 de la Copa Libertadores

Independiente Medellín (Colombia) – Juventud de Las Piedras (Uruguay)

O’Higgins (Chile) – Deportes Tolima (Colombia)

Sporting Cristal (Perú) – Carabobo (Venezuela)

Barcelona (Ecuador) – Botafogo (Brasil)

ver también Conmebol confirmó día y horario para los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana

Calendario completo de la Libertadores 2026

Fase 1 (ida): desde el 2 de febrero – disputada –

Fase 1 (vuelta): desde el 9 de febrero – disputada –

Fase 2: del 17 al 26 de febrero – disputada –

Fase 3: del 3 al 12 de marzo – A DISPUTAR –

Sorteo de la fase de grupos: 19 de marzo

Fecha 1: 7 al 9 de abril

Fecha 2: 14 al 16 de abril

Fecha 3: 28 al 30 de abril

Fecha 4: 5 al 7 de mayo

Fecha 5: 19 al 21 de mayo

Fecha 6: 26 al 28 de mayo

Sorteo de octavos: semana del 6 de junio

Octavos: 11 al 20 de agosto

Cuartos: 8 al 17 de septiembre

Semifinales: 14 al 22 de octubre

Final: sábado 28 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Cómo serán los bombos de la Libertadores 2026