Los ocho equipos que siguen en carrera para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Sin equipos argentinos por la eliminación del Bicho ante Barcelona, estos son los clubes que quedan en carrera en las fases previas de la Gloria Eterna.

Por Lautaro Tiburzio

Se terminó la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Con la eliminación de Argentinos Juniors como impacto más contundente de la fase, se confirmaron los 8 equipos que siguen su curso en la última instancia previa antes de la fase de grupos.

La segunda fase de la pre-Libertadores se empezó a definir el pasado martes, cuando Carabobo eliminó a Huachipato, así como también Sporting Cristal a 2 de Mayo de Paraguay. Y la jornada la cerró Independiente Medellín eliminando a Liverpool.

El miércoles, en tanto, Bahía quedó afuera ante O’Higgins por penales, clasificando al igual que Barcelona dejando en camino a Argentinos. Botafogo, en los 180′ reglamentarios, eliminó a Nacional Potosí. La gran sorpresa la dio Juventud de Las Piedras de Uruguay, eliminando a Guaraní desde los doce pasos. Y en el cierre final, Deportes Tolima se quedó con el pase ante Deportivo Táchira.

Así las cosas, quedaron definidos los cruces de la fase 3, con los 8 clasificados que buscarán los 4 cupos restantes de la Copa Libertadores 2026.

Los cruces de la fase 3 de la Copa Libertadores

  • Independiente Medellín (Colombia) – Juventud de Las Piedras (Uruguay)
  • O’Higgins (Chile) – Deportes Tolima (Colombia)
  • Sporting Cristal (Perú) – Carabobo (Venezuela)
  • Barcelona (Ecuador) – Botafogo (Brasil)
Conmebol confirmó día y horario para los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana

Calendario completo de la Libertadores 2026

  • Fase 1 (ida): desde el 2 de febrero – disputada –
  • Fase 1 (vuelta): desde el 9 de febrero – disputada –
  • Fase 2: del 17 al 26 de febrero – disputada –
  • Fase 3: del 3 al 12 de marzo – A DISPUTAR –
  • Sorteo de la fase de grupos: 19 de marzo
  • Fecha 1: 7 al 9 de abril
  • Fecha 2: 14 al 16 de abril
  • Fecha 3: 28 al 30 de abril
  • Fecha 4: 5 al 7 de mayo
  • Fecha 5: 19 al 21 de mayo
  • Fecha 6: 26 al 28 de mayo
  • Sorteo de octavos: semana del 6 de junio
  • Octavos: 11 al 20 de agosto
  • Cuartos: 8 al 17 de septiembre
  • Semifinales: 14 al 22 de octubre
  • Final: sábado 28 de noviembre
Cómo serán los bombos de la Libertadores 2026

  • Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).
  • Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).
  • Bombo 3: Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).
  • Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), 4 equipos de repechaje.
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio

