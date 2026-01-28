Es tendencia:
La inversión de 40 millones de dólares que beneficia a los equipos brasileros que juegan Copa Libertadores y Sudamericana en 2026

La CBF anunció sus planes para reformar todo el sistema dentro del fútbol brasileño y actualizarlo.

Por Germán Celsan

Inversión de 40 millones en el fútbol brasilero
© GettyInversión de 40 millones en el fútbol brasilero

Brasil se ha llevado las últimas siete Copas Libertadores, demostrando una superioridad a nivel sudamericano; sus equipos tienen planteles de primer nivel europeo y una capacidad económica a la par con lo que pagan en las grandes ligas del mundo. Y, por si no fuera suficiente, ahora la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) anunció una nueva inversión de 40 millones de dólares para mejorar el fútbol local.

En este caso, la novedad llega en el apartado arbitral, donde la CBF pondrá el foco para el 2026. De acuerdo a lo informado en la jornada de martes, el Brasileirao instalará las tecnologías de offside semiautomático y detección de gol que tienen competiciones como la Premier League, LALIGA, Champions League y torneos internacionales de FIFA como la Copa del Mundo o el Mundial de Clubes.

La actualización del sistema arbitral incluye también la implementación de chips en las pelotas oficiales, los relojes con la tecnología para estar conectados y renovación de las cabinas de VAR, con monitores y sistemas de última generación, entre otras novedades.

Habrá una renovación total del sistema arbitral en Brasil. (Getty)

El esfuerzo de la Confederación no se queda solo allí, ya que también profesionalizarán a los árbitros. Esto quiere decir que los árbitros tendrán contratos con la CBF, un salario fijo y además, bonus por cada partido dirigido. En contraposición, deberán superar evaluaciones físicas y técnicas con regularidad. Esto incluye a árbitros principales, jueces de línea y también operadores del VAR.

De esta forma, Brasil será el primer país en implementar la tecnología a nivel local en Sudamérica y los equipos brasileños que disputen competencias internacionales estarán experimentando la funcionalidad de esta tecnología de última generación.

Los equipos brasileros experimentarán la tecnología antes que el resto de Sudamérica. (Getty)

Datos clave

  • CBF invertirá 40 millones de dólares para modernizar el arbitraje y fútbol local.
  • El Brasileirao 2026 implementará offside semiautomático, chips en balones y detección de gol.
  • Árbitros tendrán contratos profesionales, salario fijo y bonos por partido dirigido.
