Atento Boca: Corinthians juntará a un ex Manchester United con Memphis Depay para pelear la Copa Libertadores

El campeón de la Copa de Brasil tiene grandes aspiraciones en el certamen continental y está a punto de cerrar el fichaje de otra figura europea.

Por Agustín Vetere

Corinthians se arma para la Libertadores.
© Diseño vía Gemini IACorinthians se arma para la Libertadores.

Mientras se disputa la etapa previa de la Copa Libertadores, los equipos clasificados a la fase de grupos ya tienen la mente en el inicio oficial de la competencia. Boca Juniors llega ilusionado tras dos años de ausencia en el torneo, pero se mantiene alerta.

Es que Corinthians, un importante rival del Xeneize en los últimos años, está muy cerca de abrochar una incorporación de jerarquía. El Timao, clasificado por haber sido el campeón de la Copa de Brasil, ultima detalles para la contratación de Jesse Lingard.

El volante ofensivo inglés, que brilló con la camiseta de Manchester United y luego pasó por Nottingham Forest, acaba de quedar con el pase en su poder luego del un ciclo por el FC Seoul de Corea del Sur. A los 33 años, podría tener su primera experiencia en Sudamérica.

Jesse Lingard en Corea del Sur. (Foto: Getty)

Según adelantó ESPN Brasil, la dirigencia del combinado paulista tiene negociaciones avanzadas con el británico, por lo que su fichaje está cada vez más cerca. De concretarse, sumaría jerarquía al ataque que ya cuenta nada menos que con Memphis Depay.

En el fútbol surcoreano, Lingard encontró continuidad y cerró su etapa allí con 67 encuentros disputados, con un total de 19 tantos convertidos. No sumó títulos en Asia, por lo que su palmarés aún se reduce a lo conseguido en Manchester United: 1 FA Cup, 1 Community Shield, 1 Copa de la Liga y 1 Europa League.

Los equipos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

28 equipos ya tienen un lugar asegurado en la fase de grupos. Los 4 lugares restantes se definirán a través de la Fase 3 de la etapa previa.

Conmebol confirmó día y horario para los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana

  • Argentina: Platense, Rosario Central, Independiente Rivadavia, Boca Juniors, Lanús y Estudiantes.
  • Bolivia: Always Ready y Bolívar.
  • Brasil: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense y Corinthians.
  • Chile: Coquimbo y U. Católica.
  • Colombia: Independiente Santa Fe y Junior.
  • Ecuador: Independiente del Valle y LDU Quito.
  • Paraguay: Libertad y Cerro Porteño.
  • Perú: Universitario y Cusco.
  • Uruguay: Peñarol y Nacional.
  • Venezuela: U. Central y La Guaira.

Datos clave

  • Corinthians negocia el fichaje del volante inglés Jesse Lingard para la Copa Libertadores 2026.
  • El futbolista Jesse Lingard convirtió 19 goles en 67 partidos con el FC Seoul coreano.
  • Boca Juniors regresa a la fase de grupos tras dos años de ausencia en el torneo.
