España y Francia reeditaron el clásico del fútbol moderno en las semifinales de la Eurocopa 2024, fue un partido vibrante, lleno de emociones y que terminó con el conjunto español logrando el pase a la final. Sin embargo, luego del partido y a pesar de la rivalidad, Kylian Mbappé tuvo un gran gesto con un futbolista de La Roja.

El capitán francés será futbolista del Real Madrid, es más, el próximo martes será presentado ante un Santiago Bernabéu repleto de fanáticos. Aún así, ni todo eso le impidió pedirle la camiseta a quien fue la figura del partido, la joven joya del Barcelona: Lamine Yamal.

Fue el propio futbolista culé, quien este sábado cumple los 17 años, el que reveló cómo se dio el intercambio. En diálogo con MARCA, Yamal fue consultado sobre los jugadores que le pidieron intercambiar camisetas en lo que va de la EURO 2024: “Me la pidió Mbappé… bueno, un utilero en el vestuario. Y Chielsa, el día de Italia”, relató con naturalidad.

No obstante, rápidamente se centró en la situación con el astro francés que pronto será su rival en El Clásico: “Si me la pide Mbappé, yo se la doy”, reconoció entre risas. “No hay problema, realmente no sé las que tengo. Cuando ganamos contra Francia ya estaba pensando en la final, estás tan emocionado que no te acuerdas“, explicó.

Kylian Mbappé le pidió su camiseta a Lamine Yamal luego del España vs. Francia

Kylian Mbappé vs. Lamine Yamal, la portada de los futuros Barça-Madrid

Luego de esta Eurocopa, ya no quedan dudas. Kylian Mbappé y Lamine Yamal serán los grandes protagonistas de los próximos clásicos del fútbol español. Una reedición de lo que supo ser el Messi vs. Cristiano Ronaldo o el Pep Guardiola vs. Mourinho que otrora condimentaban El Clásico.

Veremos el duelo Yamal vs. Mbappé en España durante varios años.

Curiosamente, se trata una vez más de la muestra entre el poderío económico del Real Madrid, que como sucedió con Cristiano Ronaldo o Mourinho, compró a la máxima estrella del deporte en su rol. Y, por el otro lado, el poder de La Masía, que refleja el trabajo en las inferiores del Barcelona. Messi y Guardiola fueron producto de ello, y ahora lo es Lamine Yamal.